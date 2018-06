Landfrauen arbeiten am Image ihres Vereins

Harpstedt - Die im Verein organisierten Landfrauen wollen weg vom etwas angestaubten, weil einfach nicht mehr zeitgemäßen Bäuerinnen-Image. Längst nicht mehr jede von ihnen arbeitet auf einem Hof oder hat ihre Wurzeln in der Landwirtschaft.

Tatsächlich rekrutieren sie sich inzwischen aus allen Teilen der Gesellschaft. Dass sie selbstbewusst und geradezu erfrischend frech auftreten können, beweisen sie nun schon zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit in Verbindung mit einem AquaFit-Kurs im Harpstedter Rosenfreibad unter der Übungsleitung von Katja Poggenburg-Janowsky (r.).

Setzten sich kürzlich Ortsvertrauensfrauen des Landfrauenvereins Harpstedt-Heiligenrode mit einem Transparent mit aufgemalten Bikinis und Badeanzügen für ein Foto betont sexy in Szene, so folgt jetzt ein weiterer Schnappschuss in „echter“ Badebekleidung, der zugleich die Chance für ein wenig Eigenwerbung bietet. „Das Beste am Norden sind unsere Land-Frauen“ – so lautet die Botschaft der Aufnahme von Heike Sanders, die vielleicht ja auch ein wenig neugierig auf den Verein macht. Der AquaFit-Kurs habe übrigens, so Pressesprecherin Regina Bührmann, allen Beteiligten viel Spaß gemacht.