Landesverbandsspitzen zu Gast bei Harpstedter Rotkreuzlern

Harpstedt – Als Höhepunkt der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Harpstedt hat sich am Freitagnachmittag die Ehrung langjähriger Mitglieder entpuppt, zumal daran hochrangige Rotkreuzler wie Dieter Holzapfel, Ehrenpräsident und aktueller Geschäftsführer des DRK-Landesverbandes Oldenburg, aktiv mitwirkten.

Die ebenfalls anwesende amtierende Landesverbandspräsidentin Karin Evers-Meyer überreichte Urkunde und Ehrennadel an Gerda Bockhorst für 50-jährige Mitgliedschaft. Die Ortsvereinsvorsitzende Reinholde Lehmhus hielt die Laudatio: Gerda Bockhorst habe mehr als drei Jahrzehnte lang die Geschicke des DRK-Kindergartens Harpstedt (heute „Waldburg“) geleitet, der 2020 auf sein 75-jähriges Bestehen blickt.

„In den 1990er-Jahren begannen einige Eltern das einzufordern, was heute Inklusion heißt“, erinnerte sich Lehmhus. „Du warst immer eine kompetente Beraterin, auf deren Erfahrungsschatz ich bauen konnte“, bescheinigte sie Gerda Bockhorst. Lehmhus war selbst lange als Ortvorstandsmitglied mit der Wahrnehmung der Kindergartenbelange betraut gewesen.

Auf der Liste der zu Ehrenden standen außerdem Irmgard Bahrs, Irene Horstmann und Heide Straube (alle für 40 Jahre Mitgliedschaft) sowie Edith Döpke, Hans Eisermann, Hannelore Hibbe und Annefried Meyer (für 25 Jahre als Rotkreuzler). Dieter Holzapfel, auch bekannt als Dirigent bei Konzerten in der Harpstedter Christuskirche, überreichte den Geehrten kleine Topfrosen.

Weil sie nicht anwesend waren, bekommen Almuth Bahrs, Almut Eiskamp, Gertrud Flegel und Ursel Göbberd die Auszeichnung für 25 Jahre DRK-Treue nachträglich überbracht. Den Ehrungen gingen am Freitag Grußworte voraus. Zu den Gästen zählten auch Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, die Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin des DRK-Seniorenzentrums Harpstedt, Hellen Müller, sowie Roar Abel, Vertreter des DRK-Kreisverbandes.

Ilse zur Hellen, Schriftführerin des Ortsvereins, trug in Stichworten den Jahresbericht vor. Erwähnung fanden der Besuchsdienst im DRK-Seniorenzentrum, die Senioren-Spielenachmittage, die Radlergruppe, die rückengerechte Gymnastik, die Walking-Gruppen, Blutspendetermine und DRK-Kleiderkammer, der Handarbeitskreis (der sich jetzt jeden dritten Donnerstag im Monat trifft) und die Reisegruppe. Die Rotkreuzler nahmen ferner 2018 an externen Veranstaltungen teil, so etwa am 50-Jahr-Jubiläum des Rosenfreibades und an der Gesundheitsmesse auf dem Koems-Gelände.

Die vom DRK organisierten Weihnachtsfeiern mobilisierten insgesamt 164 Senioren aus der Samtgemeinde. Am 31. August gab es eine Vernissage im Seniorenzentrum: Aus einer erklecklichen Ortsvereinsspende wurden neue Bilder für Flure, Speise- und Aufenthaltsräume beschafft und aufgehängt.

Ende 2018 zählte der DRK-Ortsverein 458 Mitglieder.

Karin Evers-Meyer stellte sich persönlich vor. Nach Tätigkeiten als Landrätin im Landkreis Friesland und als Bundestagsmitglied habe sie im Ruhestand noch „etwas Vernünftiges“ machen wollen, begründete sie ihre aktive Mitwirkung im Deutschen Roten Kreuz. Viele ehrenamtliche Frauen engagierten sich auf vielfältige Art und Weise unauffällig und unaufgeregt im DRK. Evers-Meyer dankte dem Ortsverein Harpstedt für die geleistete Unterstützung beim jüngsten DRK-Benefizkonzert, dem sie selbst in der Christuskirche beiwohnte. Dieter Holzapfel tat es ihr gleich. Er hatte zum zweiten Mal im Harpstedter Gotteshaus die Würth-Philharmoniker dirigiert. „Ich habe sonst noch nie erlebt, dass in einer Kirche Rotwein ausgeschenkt wird“, merkte er schmunzelnd an.

Herwig Wöbse würdigte den DRK-Ortsverein als einen sehr wichtigen Verein mit einem vielfältigen Angebot. Der Bürgermeister wünschte weiterhin viel Freude bei den Aktivitäten. hh