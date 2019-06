Landdiscokultur in 90 Minuten

Harpstedt/Cloppenburg – „Rocker, Popper, Discogänger“ heißt ein anderthalbstündiger Film, der am Sonntag, 16. Juni, im Museumsdorf Cloppenburg zu sehen ist, und zwar im Vortragssaal der Münchhausenscheune. Er beleuchtet die Discoszene im Oldenburger Land von den 1960er- bis zu den 1990er-Jahren. Hintergrund der Vorführung ist die erfolgte Umsetzung der ehemaligen Harpstedter Disco „Zum Sonnenstein“ in das Cloppenburger Freilichtmuseum. Wer die Doku sehen möchte, möge sich um 14.30 Uhr an der Museumskasse einfinden.