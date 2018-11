Hochzeitsmesse bei Rogge Dünsen: Kurioses zum „schönsten Tag im Leben“

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. Wer seinen Lebensunterhalt mit Dienstleistungen rund um den redensartlichen „schönsten Tag im Leben“ verdient, der kann teils kuriose Geschichten erzählen. Das offenbarte sich am Sonntag auf der gut besuchten Hochzeitsmesse im Hotel „Rogge Dünsen“.

Einmal, so verriet Sarah Kopietz von der „facestostyle Academy“ in Bremen, habe sie für das Frisieren und Schminken der Braut gar nichts berechnet. Aus gutem Grund: „Ich bin extra nach Las Vegas eingeflogen worden, weil das Brautpaar mich unbedingt haben wollte, durfte dort vier Tage lang bleiben, bekam Flug sowie Unterkunft bezahlt und konnte sogar bei der wunderschönen Hochzeit mitfeiern“, verriet die 35-jährige Hairstylistin und Make-up-Artistin.

Agnes Matuszak vom Bremer „Nagelstudio Agnes“ und die Kosmetikerin Anna Wolynska berichteten an ihrem gemeinsamen Stand, mitunter müssten neben der Braut weitere Angehörige geschminkt werden – wie unlängst ein Brautvater mit aufgeschürfter Wange und blauem Auge, der die Verletzungen bei einem Sturz erlitten habe. Sein Gesicht habe natürlich auf den Hochzeitsfotos gut aussehen sollen. Bei der Gelegenheit seien dann gleich auch noch ein paar Sonnenbrände anderer Hochzeitsgäste überschminkt worden.

„Klein, aber fein“ – so urteilte Petra Wolpmann über die Messe, die „gut angenommen“ werde. Die Dünsenerin hat sich auf Eventfloristik spezialisiert. Ihre Dienste werden vor allem zu Hochzeiten, auch goldenen und silbernen, gern in Anspruch genommen.

Sehr wohl bei Rogge fühlte sich ebenso Svetlana Sokol von „Brautmode Schantal“, die mit etwa 20 Brautkleidern ganz aus Hannover anreiste. „Wir stellen selbst her – in der Ukraine“, verriet sie. Im vergangenen Jahr habe aus der Messeteilnahme in Dünsen der Verkauf von sechs Brautkleidern resultiert. Im Trend lägen immer noch A-Linie, Vintage- und Prinzessinnen-Look.

Und bei den Frisuren? „Die Bräute mögen es nach wie vor romantisch-verspielt“, erläuterte Sarah Kopietz. „Etwa mit Löckchen, die das Gesicht umschmeicheln. Oder auch mit Blumen im Haar. Schleier werden nicht mehr so häufig getragen. Auch der Vintage-Look liegt bei den Brautfrisuren voll im Trend.“

Zu den Ausstellern aus der Umgebung zählten der Wildeshauser Juwelier Meyer & Rademacher oder auch das Harpstedter Druckhaus Lampe. Ebenso die einst in Hamburg und seit 2013 am ehemaligen Pudenz-Standort in Dünsen beheimatete „Conditorei Christiansen“, die eine Auswahl ihrer spektakulären Torten präsentierte – sozusagen nachgebaut mit Materialien aus dem Baumarkt. Die wohl extravaganteste Kreation: ein Globus. Beim Backen wird eine halbkugelförmige Torte auf eine Halbkugel aus Styropor aufgesetzt. Der Übergang von der Attrappe zur essbaren Hälfte ist am Ende nicht mehr zu sehen. „Da stecken dann alles in allem rund drei Tage Arbeit drin“, berichtete Ulrike Eichhorn, die den schon im Jahr 1900 gegründeten Traditionsbetrieb seit 1997 zusammen mit ihrem Lebensgefährten Robert Heinzel führt. Beide sind gelernte Konditoren.