+ Das „Ensemble Bunt“ gibt im Skulpturenpark in Groß Ippener einmal mehr Kostproben seines Könnens. Archivfoto: Czieslik

Groß Ippener – Kunterbunte Klangfarben verspricht das „Ensemble Bunt“ den Zuhörern, die am Sonnabend, 22. Juni, um 17 Uhr in den Skulpturenpark von Franz Robert Czieslik nach Groß Ippener kommen (Am Baßmerhoop 14). Dann bringt der Nachwuchs einen Ausschnitt seines Könnens zu Gehör. Gemeinsam werden die jungen Talente „mit Amsel, Drossel, Rotkehlchen und Co. unter der Leitung von Ute Klitte um die Wette musizieren“, kündigt Czieslik an.