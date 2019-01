Paolo Carpenedo stellt seine Werke im „Mikado“ aus

Steine und Holz in der Natur gefunden

+ © Bornholt Geheimnis unter der Oberfläche: Korrosion legte über die Jahre ein skelettartiges Relief in einem Stein frei, den Paolo Carpenedo einst in Dänemark gefunden hat. © Bornholt

Horstedt - Von Ove Bornholt. Bei alles andere als italienischem Wetter wurde am Sonntagnachmittag die Ausstellung von Paolo Carpenedo im Café „Mikado“ in der Gemeinde Prinzhöfte eröffnet. Der 1944 in Italien geborene Künstler lebt seit 1980 in der Samtgemeinde und interessiert sich vor allem für die Natur. „Sie gibt uns eine ganze Menge. Und das will ich weitergeben“, umreißt der bescheidene Mann sein Ziel.