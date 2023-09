Kulturnacht in Ippener: Besucher erleben, wie „Musik verbindet“

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Voller Körpereinsatz war bei dem gemeinsamen Auftritt der Kitas Groß Ippener, Dünsen und Prinzhöfte im Spiel. © Bohlken

Groß Ippener – Tische und Bänke waren nach kräftigem Regen abgetrocknet, und die Sonne kam am Sonnabendnachmittag rechtzeitig zum Beginn der vierten Samtgemeinde-Kulturnacht unter dem Motto „Musik verbindet“ in Groß Ippener zum Vorschein. Doch etwas fehlte trotzdem. Besser gesagt: jemand. Groß Ippeners Bürgermeister Stefan Pleus musste Prioritäten setzen und in seiner Eigenschaft als Brandschützer mit der Feuerwehr Groß Ippener auf die A1 in Richtung Wildeshausen ausrücken, um kurz vor der Rastanlage „Delmetal-Süd“ einen brennenden Oldtimer zu löschen. Später gesellte er sich der stetig wachsenden Zuhörerschaft zwischen Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus hinzu.

Die Begrüßung übernahm Moderator und Mitorganisator Steffen Akkermann. Er hinterfragte, woran sich ersehen lasse, „dass man in Groß Ippener ist“, und blieb die Antwort nicht schuldig: „Hier arbeitet der Bürgermeister mit.“

Bei ihnen kommen Sympathie und Musikalität zusammen: Kai Gröhlich, Jennifer Grove und Hanna Haar (v.l.). © boh

Die Jagdhornbläser des Hegerings Harpstedt überraschten an einer Stelle ihres Auftritts mit einer Mischung aus „Zapfenstreich“-Klängen und dem gesungenen, von Urte Kolweyh allein auf einem Jagdhorn begleiteten Evergreen „Lili Marleen“. Ein Schwenk im Programm von „traditionell“ zu „topaktuell“ schloss sich an: Zu Kai Gröhlichs Begleitung am E-Piano sangen Jennifer Grove und Hanna Haar zweistimmig den Charthit „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg. Auch mit Max Giesingers „Legenden“ wusste das Ensemble zu gefallen, ebenso mit Musicalextrakten aus „Tarzan“ („Dir gehört mein Herz“) und „Herkules“ („Go the Distance“).

Ein Hauch von „Clubtanz“: Die Besucher ließen sich zu etwas Bewegung animieren. © boh

„Schön, wenn man jemanden gefunden hat, der bis zum Lebensende bei einem bleibt“, moderierte Hanna Haar eine romantische Ballade an: „Bis meine Welt die Augen schließt, werd ich dich lieben“, sang sie mit großer Inbrunst. Mit Lottes Titel „Mehr davon“ endete der Auftritt, aber „mehr davon“ gab"s nicht, sondern stattdessen abermals eine 180-Grad-Wendung im Programm: Das vorwiegend mit Streichern besetzte Kinder-Ensemble „Bunt“ um Leiterin Ute Klitte begleitete die eigenen musikalischen Darbietungen mit etwas Bewegung. „Alles aus dem Kopf gespielt! Das ist wirklich eine Leistung“, zog Steffen Akkermann hinterher den redensartlichen Hut vor dem Nachwuchs.

Vom Hochzeitsschmaus beim Vogelstrauß

Mit einem witzigen Rap über einen „Hochzeitsschmaus beim Vogelstrauß“ animierte die Prinzhöfter Freinet-Kita zum Schmunzeln. Sodann gesellten sich weitere Mädchen und Jungen aus den Kitas Dünsen und Groß Ippener hinzu. „Holali, holala, alle Kinder sind schon da“, schmetterte die Gruppe und brachte kurz darauf den Saurier Theobald gesanglich ganz groß raus.

Bis zu diesem Zeitpunkt konnten sich die Zuhörer sitzend bei Kaltgetränken und Bratwurst die Sonne aufs Haupt scheinen lassen, aber damit war es schlagartig vorbei, als Ute Klitte sie zu einer kleinen Sporteinlage animierte. Bereitwillig ahmten die „Großen“ Bewegungen nach, die ihnen die Kindergartenkinder auf der Bühne vorführten. Das Ergebnis mutete an wie der „Clubtanz“ in einer Family-Hotelanlage.

Sie hatten sogar „Lili Marleen“ mit Gesang im Repertoire: die Jagdhornbläser des Hegerings Harpstedt um Urte Kolweyh (4.v.l.). © boh

Gegen Abend schlug die Stunde der Blasorchester: „Klosterbachtaler“, „Prager“ und „Blaso“ Beckeln formierten sich zu einem Klangkörper, um das Publikum mit abwechslungsreichen Weisen zu unterhalten. Nach einem Reigen von Chorauftritten (Gemischter Chor Harpstedt, „Töne so anders“, Gospelchor, „Agama“ plus Trommelgruppe und „Landstreicher“), einem gemeinsamen „Kulturnacht-Medley“ unter der Leitung von Ilka Major und dem Schlusslied „Kein schöner Land“ schickte sich Ralph Altendorf an, mit Gesang und Ukulele die Stimmung in ungeahnte Höhen zu treiben. Dass sich deutsche Schlager aus mehreren Jahrzehnten dafür eignen, stellte der Dünsener eindrucksvoll unter Beweis. Mit Peter Maffays „Sonne in der Nacht“ legte er los. Titel wie „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens oder „Im Wagen vor mir“ von Henry Valentino und Uschi bargen erwartungsgemäß hinreichend „Mitsingpotenzial“ in sich.

Das Gesicht des Mädchens vorn links lässt erahnen, wie dieses vorwiegend aus Streicherinnen bestehende Ensemble heißt: „Bunt“. © Bohlken

Alles in allem entpuppte sich die durchaus gut besuchte Kulturnacht auch in der „vierten Auflage“ als eine runde Sache; die fünfte folgt, so Gott will, in zwei Jahren in Harpstedt.