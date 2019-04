„Kultur am Donnerstag“ künftig ohne Moritz Rüdig

Harpstedt – Nach sechs Jahren trennt sich Moritz Rüdig von seinem Harpstedter „Baby“: Die beliebten „Kultur am Donnerstag“-Konzerte im „Liberty’s“ organisieren künftig Regina Mudrich und Martin Zemke von den „ARTgenossen“ allein. Die Violinistin und der Bassist gehörten zu den Mitstreitern der allerersten Stunde.

Schon beim „Kultur am Donnerstag“-Auftakt im April 2013 begleiteten beide Bernd Sternberg, der sich damals musikalisch vor Bob Dylan verneigte, bei seinem Auftritt. Das „Liberty’s“ hieß zu jener Zeit noch „Le Bistro“ – und die Betreiberin Franziska König.

Der Auftritt des Duos „phase eins“ am Gründonnerstag ist der vorerst letzte Gig, den Rüdig in Harpstedt auf die Beine stellt. Leicht falle ihm der Rückzug wahrlich nicht, gesteht er, zumal sich die Veranstaltungsreihe gut etabliert hat und es längst eine richtige Fangemeinde gibt.

„Ich habe mehrere Spielstätten, für die ich eigenes Programm mache. Da bleibt mir leider nicht mehr genügend Zeit, um mich um die ,Kultur am Donnerstag’ zu kümmern“, bedauert Rüdig, der unter anderem auch deutschsprachige Singer-Songwriter nach Harpstedt holte – wie zuletzt Lüül aus Berlin. Sang- und klanglos will er sich aber nicht zurückziehen. Rüdig schwebt zu gegebener Zeit ein „Abschieds-Konzert-Special“ vor, das allerdings erst in trockene Tücher gebracht werden will.

Die Gigs, die er und die „ARTgenossen“ bislang im „Liberty’s“ organisiert haben, wiesen Schnittmengen und Unterschiede auf. Rüdigs Ausscheiden aus dem „Kultur am Donnerstag“-Team soll den Reiz der Events nicht schmälern. „Es bleibt vielfältig“, verspricht Regina Mudrich. Dass sie und Martin Zemke eine Konzertlocation über Jahre hinweg mit Leben füllen können, beweisen sie eindrucksvoll auch im urigen „Gewoelbe Vegesack“.

boh