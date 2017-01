HARPSTEDT - Irgendwo zwischen Willi DeVille, Johnny Cash und Townes Van Zandt, zwischen Country, Blues, Folk und „Roots-Rock“, lässt sich Bernd Rinser musikalisch einordnen. Der Singer-Songwriter mit der rauen Schale und dem Hang zur Poesie setzt am Donnerstag, 2. Februar, im „Liberty's“ in Harpstedt die Reihe „Kultur am Donnerstag“ mit einem Hutkonzert fort. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist – wie immer – frei.

Der Bayerische Rundfunk urteilte einst über Rinsers Tonträger, sie seien „die mit Abstand überzeugendsten deutschen Bluesplatten“.