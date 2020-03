Kultige A-cappella-Gruppe

„Die Profisorischen“ konzertieren erstmals in der Christuskirche

+ Mit Gesangstalent gesegnet: Fabian Reinke, Matthias Kenkel, Lutz Lüschen, Björn Oltmann, Martin Scheffler, Christian Grau, Detlev Buschenlange und Daniel Kolloge (v.l.) scharen als „Die Profisorischen“ eine große Fangemeinde um sich. Foto: Veranstalter

Harpstedt – In Dünsen finden sie sich regelmäßig in den „Kultur am Glockenturm“-Saisonprogrammen wieder. Jetzt geben sich „Die Profisorischen“ auch in Harpstedt die Ehre. Erstmals konzertiert die kultige Gute-Laune-A-cappella-Gruppe am Sonnabend, 21. März, 20 Uhr, in der Christuskirche.