Harpstedter Küsterin geht in den Ruhestand: Abschied von einem „Hauptgewinn“

Von: Jürgen Bohlken

Küsterin seit 1991: Valentina Schmidt. © Andrea Müller-Wiesner

Harpstedt – Noch hat sie sich nicht ins Private zurückgezogen. Gleichwohl wünschte sich die haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterschaft der evangelisch-lutherischen Christusgemeinde Harpstedt, der Eintritt ihrer Kollegin Valentina Schmidt in den Ruhestand käme nicht schon so bald, gilt sie doch seit 29 Jahren als die gute Seele im Gotteshaus und in den Gemeindehäusern.

Als Küsterin, gewissermaßen fast schon „Mädchen für alles“, kümmerte sie sich um den Blumenschmuck für den Altar genauso wie um die Sauberkeit. Sie sorgte dafür, dass es in Gottesdiensten – bis hin zur letzten Kerze – an nichts mangelte. Der Kirchenvorstand und kirchliche Gruppen fanden dank ihres unermüdlichen Einsatzes aufgeräumte und zuverlässig gereinigte Räume zu Sitzungen und Treffen vor.

Die angehende Ruheständlerin machte nie viel Aufhebens darum. Sie funktionierte wie ein Schweizer Uhrwerk. Apropos: Die Kirchturmuhr, die einmal wöchentlich aufgezogen werden muss, fiel auch in ihre Zuständigkeit. Das Läuten der Glocken von Hand und das rechtzeitige Einschalten der Heizung gehören dank der Automatisierung und moderner Technik inzwischen der Vergangenheit an.

Auf Unterstützung ihres Mannes konnte sie zählen

Auch draußen, rund um die Kirche, sahen Gemeindeglieder Valentina Schmidt häufig „wirbeln“, selbst bei Wind und Wetter. Der Rasen wollte gemäht, über Nacht gefallener Schnee geräumt und das Reinigen der Wege erledigt werden. Hierbei konnte die Küsterin immer auf die Unterstützung ihres Mannes Valerie zählen.

Fleiß, Pflichtbewusstsein und Gewissenhaftigkeit ließen jedermann erkennen: Diese Stütze der Gemeinde kasachischer Herkunft hat ihre Arbeit nie als Job, sondern als Berufung verstanden.

Der Glaube gab und gibt ihr viel. Darauf deutet bereits ihr Lieblingsgottesdienstlied hin: „Großer Gott, wir loben dich“. Pastorin Elisabeth Saathoff nennt Valentina Schmidt, die als Küsterin von ihrer Vorgängerin Dorle Sakschewski lernte und jedes Jahr eine Fortbildung absolvierte, „einen Hauptgewinn für unsere Gemeinde“.

In der alten Heimat war sie Telegrafistin

Dieser „Volltreffer“ resultierte aus einem „Quereinstieg“: In ihrer alten Heimat Kasachstan hatte es die Fernmeldetechnikerin Valentina Schmidt auf 16 Jahre Berufserfahrung als Telegrafistin bei der Post gebracht, also einen ganz anderen Weg eingeschlagen.

In Harpstedt, seit 1991 ihre Heimat, fühlte sie sich sehr schnell sehr wohl. Freundliche Aufnahme, gute Nachbarschaft, gegenseitige Hilfe: Ihre Erwartungen an ein funktionierendes Gemeinwesen gingen in Erfüllung. Wohin die Reise beruflich gehen könnte, zeigte ihr Henry Eiskamp, Ratsherr und der Kirche stets zugewandt, auf. Er war es, der sie dazu ermutigte, sich auf die Küster/-innen-Stelle zu bewerben.

Valentina Schmidt sah in dieser Funktion so einige Weggefährten kommen und gehen. Manche, etwa Henry Eiskamp oder Pastor Werner Richter, überlebte sie. Die Vorbereitung der Gottesdienste ist nach eigenem Bekunden stets ihre Lieblingsaufgabe gewesen.

Wehmut schwingt sicher mit

Einen würdigen Abschied hat sich die bescheidene Küsterin nach Einschätzung all derer, die sie etwas besser kennen, redlich verdient. Und den soll sie auch bekommen – am Sonntag, 18. September, während des 11-Uhr-Baustellengottesdienstes in ihrem Hauptwirkungsfeld, der Christuskirche. Dass dabei eine ordentliche Portion Wehmut mitschwingen wird, darf als sicher gelten.

Direkt im Anschluss, beim „Kirchenkaffee“, besteht für die Gemeindeglieder Gelegenheit, der langjährigen Küsterin im persönlichen Gespräch alles Gute für den Ruhestand zu wünschen und mit ihr ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen.

Worauf sie sich als Rentnerin freut? Auf Zeit für ein gemütliches Frühstück, Ausflüge und Fahrradtouren oder auch gemeinsame Oster- und Weihnachtsfeste mit der Familie, hat Valentina Schmidt Kirchenvorsteherin Andrea Müller-Wiesner in einem Interview für den Gemeindebrief verraten.

Stellenkürzungen treffen die Christusgemeinde Die Küster/-innen-Stelle in Harpstedt, die im Oktober neu ausgeschrieben wird, ist keine ganze mehr: 25 Prozent werden „abgeknapst“. Die sich aus der neuen Stellenrahmenplanung ergebenden Kürzungen treffen die evangelisch-lutherische Christusgemeinde empfindlich. Danach bekommt sie statt zweieinhalb nur noch zwei Pfarrstellen zugestanden. Eine hat aktuell Pastor Gunnar Bösemann inne; die zweite, die sich zuletzt das Pastorenehepaar Hanna und Timo Rucks teilte, ist inzwischen ausgeschrieben worden. Die halbe Stelle von Elisabeth Saathoff fällt nach dem Eintritt der Pastorin in den Ruhestand komplett weg. Der Stellenschlüssel hängt von der Zahl der Gemeindeglieder ab; etwa 1 000 hat die Christusgemeinde Harpstedt nach Auskunft von Pastor Bösemann in den zurückliegenden acht Jahren verloren.