Kritik an Verwaltung

Harpstedt/Kirchseelte – Probleme, die Ratsmitgliedern bei ihrer ehrenamtlichen kommunalpolitischen Tätigkeit aufgefallen sind, hat der Ortsvereinsvorstand der SPD in der Samtgemeinde Harpstedt erörtert. Kirchseeltes Bürgermeister Klaus Stark brachte die Zersiedelung durch Wochenendhäuser zur Sprache, die sich zu Dauerwohnsitzen entwickelt haben. Die Gemeinde werde von den Bewohnern mit der Forderung konfrontiert, an die Versorgung angeschlossen zu werden.

Mit Blick auf das Verhältnis zwischen den Räten und der Verwaltung im Harpstedter Amtshof klangen Kritik und die Hoffnung auf eine künftig bessere Zusammenarbeit an. Moniert wurde die Praxis, ausgearbeitete Vorschläge vorgelegt zu bekommen, über die der Samtgemeinderat nur zustimmend oder ablehnend beschließen könne. Oft fehlten Alternativvorschläge, hieß es. Die Verwaltung zeige ständig auf, „was aus ihrer Sicht nicht möglich ist, anstatt Ideen zu gestalterischen Lösungen zu erarbeiten“, heißt es weiter in einer SPD-Pressemitteilung zu der Sitzung.

Anderes Thema: Der Ortsvereinsvorstand vertrat die Ansicht, dass es für die künftige Entwicklung des Aldi-Altstandortes am Junkernkamp in Harpstedt einer Planung bedürfe, falls sich kein Nachnutzer für die Immobilie finde. In der Verwaltung gebe es leider „keinen Ansprechpartner für Gewerbeansiedlungen in der Samtgemeinde“, wurde in diesem Zusammenhang bedauert.