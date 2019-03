Kritik „unter der Gürtellinie“

Dünsen – „Wir haben in diesem Winter sehr viele Bäume beschneiden lassen“, vermeldete Bürgermeister Hartmut Post am Donnerstagabend im Dünsener Rat. Viele Bürger urteilten über die Maßnahmen im Bereich des Walls am Ahornring: „Sieht schick aus. Das habt ihr gut gemacht.“ Leider gebe es aber ebenso zahlreiche Beschwerden, bedauerte Post. Nicht immer sei die Kritik sachlich, bisweilen auch von Unkenntnis geprägt. Post nannte ein Beispiel: „Wo die Obstwiese ist, bei Heinz-Jürgen Greszik, stehen Kopfweiden. Warum diese Apfelbäume so stark beschnitten worden seien, lautete eine Beschwerde; sie würden ja nie wieder Äpfel tragen.“ Mitunter gingen Äußerungen „tief unter die Gürtellinie“. Da heiße es etwa, die Gemeinde „ermorde“ Vögel. Post verteidigte die Maßnahmen – auch die im Bereich des Walls am Ahornring: Dort sei lange nichts gemacht worden. „Da war sehr viel Totholz drin.“ Nach dem Rückschnitt sei das Schnittgut geschreddert und das Schreddergut dann zur Vorbeugung vor Verkrautung aufgebracht worden. boh