Krise trifft auch die Werbegemeinschaft

Läuft nicht so: Der Unternehmerstammtisch der Aktiven Werbegemeinschaft der Samtgemeinde lief 2019 nur schleppend an, wie auf dem Archivbild zu sehen ist. ArchivFoto: Bohlken

Der wirtschaftliche Schaden durch die coronabedingten Schließungen im Einzelhandel und in Unternehmen droht immens zu werden. Die je nach Branche unterschiedliche Betroffenheit macht es schwer, darauf vor Ort gemeinsam zu reagieren. Das zeigt sich auch in der Samtgemeinde Harpstedt.

Harpstedt – Die Aktive Werbegemeinschaft Harpstedt, zu der laut Internetseite 66 lokale Händler und Unternehmen gehören, sei in der Coronakrise „ein bisschen eingefroren“, sagt Martina Hundt, stellvertretende Vorsitzende. Normalerweise käme der Vorstand alle vier Wochen zusammen, doch spätestens seitdem die Hauptversammlung Ende März abgesagt werden musste, sei der Kontakt für eine Weile deutlich reduziert gewesen. „Ich glaube, dass sich die Schockstarre so langsam legt“, fügt Hundt an. Doch geblieben sei die Tatsache, dass die Werbe- als Solidargemeinschaft im Moment kaum aktiv sei. „Jeder hat eben seine Sorgen und da fällt die Gemeinschaft, die wir eigentlich sind, hinten rüber.“

Die Branchen seien von der Krise sehr unterschiedlich getroffen worden. Während Garten- und Handwerksbetriebe gut ausgelastet seien, hätten Friseurgeschäfte sechs Wochen lang nicht einen Cent verdienen können. „Kurzarbeit haben, glaube ich, alle angemeldet, die jemanden im Verkauf oder im Service angestellt haben“, sagt Hundt. Es sei bereits zuvor immer wieder schwierig gewesen, die unterschiedlichen Mitgliedsbetriebe und ihre Interessen unter einen Hut zu bekommen. Doch nun seien die Firmen noch stärker auf ihre Branchenverbände zurückgeworfen, die sie mit Informationen und Tipps versorgten. Das könne die Werbegemeinschaft nicht leisten, und es sei auch nicht ihre Aufgabe. Doch Aktionen zu planen, sei derzeit auch nicht möglich.

Eine schwierige Situation, in der immer mal wieder Berichte auftauchen, die einen beschleunigten Niedergang des lokalen Handels durch die Coronakrise prognostizieren. Auch in Harpstedt? „Das ist auf jeden Fall eine Befürchtung“, meint Hundt. Es gebe zwar rund um den Marktplatz und die Lange Straße einen attraktiven Bereich. Doch derzeit müssten Leute angelockt und dann direkt nach dem Kauf wieder weggeschickt werden, etwa von der Eisdiele, die ihre Ware nur zum Mitnehmen anbieten darf. Und viele Menschen, die in den vergangenen Wochen aufgrund von Kurz- oder Heimarbeit häufiger als üblich in der Samtgemeinde unterwegs gewesen seien, hätten die Vorzüge des örtlichen Handels nicht erkennen können: „Auch das, was Harpstedt bieten kann, steht nicht zur Verfügung.“

„Ich gönne jedem die Umsätze“

Die aktuelle Krise verschärft also Hundt zufolge eine Situation, die bereits vorher nicht besonders gut war. Viele Menschen bevorzugten zum Einkaufen andere Orte und orientierten sich weg von der Samtgemeinde. Der Ausfall der Messe „Harpstedt Aktiv 2019“ aufgrund zu weniger Anmeldungen und die Anlaufschwierigkeiten des im vergangenen Sommer ins Leben gerufenen Unternehmerstammtischs sind weitere Anzeichen.

Die seit Kurzem eingeleiteten Lockerungsschritte bewertet Hundt ambivalent. „Ich gönne jedem die Umsätze“, sagt sie. Doch sie befürchtet, dass nun zu schnell zurückgefahren wird. Würde sich zeigen, dass die Schließungen umsonst gewesen wären, wäre das eine sehr bittere Nachricht.

Außerdem beobachtet sie, dass viele Menschen die Abstands- und Hygieneregeln zwar beachteten, aber eine gewisse Sorglosigkeit an den Tag legten. „Das ist der Betrieb meines Vertrauens, da kann uns ja nichts passieren“, beschreibt Hundt ihren Eindruck. „Es ist toll, dass wir dieses Vertrauen haben“ – doch gegen das Virus helfe es leider nicht.

Die Werbegemeinschaft hofft nun darauf, wieder aktiver werden zu können. Sowohl die Hauptversammlung als auch eine Veranstaltung hätten abgesagt werden müssen, berichtet die stellvertretende Vorsitzende. Dort hätte der Verein neue Ideen präsentieren wollen. Auch die müssten nun bis nach der Krise warten.