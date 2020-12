Krippenspiel: Kirche statt Koems

Harpstedt – Der Gottesdienst mit Krippenspiel (15 Uhr) und auch das Weihnachtsamt (16.30 Uhr) der Christ-König-Gemeinde werden an Heiligabend in der katholischen Kirche in Harpstedt gefeiert und nicht im Koems-Saal – natürlich unter Einhaltung der AHA-Regeln. Singen ist nicht erlaubt. Es wird darum gebeten, einen Zettel mit der eigenen Adresse mitzubringen. Die Teilnahmewilligen hatten sich vorab anmelden müssen. Weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich.