Krippenspiel zieht Christ-König-Gemeinde in seinen Bann

„Die Herbergssuche“

Harpstedt - „Die Herbergssuche“ hieß das von Stefanie Neumann und Annette Bodensiepen mit Kindern aus der Christ-König-Gemeinde einstudierte Krippenspiel, das am Heiligen Abend sehr viele Besucher in der katholischen Kirche in Harpstedt verzückte.