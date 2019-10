Kriegszeugen vom Kartoffelacker

Verborgen unter Feldsteinen: Geschosshülse und Aufschlagzünder

+ Dieses rostige Stück entpuppte sich als Aufschlagzünder für Sprenggeschosse der leichten Feldhaubitze.

Hölingen - Von Christian Hannig. Bei der Kartoffelernte anfallende Feldsteine, die an der Hunte bei Hölingen bis zur weiteren Verwendung zwischengelagert werden, bergen oft überraschende Funde in sich. Aufmerksame Augen haben in den Steinhaufen schon Fossilien oder bäuerliche Kulturgegenstände entdeckt, auch Keramik und altes Delfter Porzellan. Ebenso Gewichte. Eins davon trägt sogar den Namen des Erbauers des ersten deutschen Eisenpfluges von 1850. Jener kreative Geist hieß Rudolph Sack, machte als erfolgreicher Maschinenbauunternehmer von sich reden und lebte von 1824 bis 1900.