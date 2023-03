Kreiszeitungs-Volontär besucht Qigong-Kurs in Ippener – „kürzeste Stunde meines Lebens“

Von: Marten Vorwerk

Bei dieser Übung tragen wir das Feuerzeichen aus dem Herzbereich nach außen. © schäfer

Den Fokus ganz auf sich selbst legt man bei der Praxis der traditionellen chinesischen Medizin. Gerade für Leute, die gestresst sind, kann die Methode sehr hilfreich sein. Das habe ich am eigenen Leib erfahren.

Groß Ippener – „Was ist denn Qigong?“, dachte ich, als ich in einer Pressemitteilung von der Übungsmethode erfahren habe. „Bewegungen und Atemtechnik werden verbunden. Es ist eine Praxis der traditionellen chinesischen Medizin“, hat der TSV Ippener über sein Kursangebot geschrieben. Da konnte ich mir immer noch nicht wirklich viel vorstellen. Also rief ich Kursleiterin Karin Hohnholz an, ob ich nicht mal mitmachen dürfe. Sie war sofort Feuer und Flamme, also los!

Ich treffe Hohnholz, die mir sofort das „Du“ anbietet, – das ist im Kurs so üblich – kurz vor Beginn der einstündigen Einheit. Sie erzählt mir, was Qigong ist und wie umfangreich die Praxis ist. „Wir werden in den 60 Minuten nur in einen Bruchteil eintauchen“, sagt sie. Als alle sieben Kursteilnehmer in der kleinen Turnhalle am Dorfgemeinschaftshaus in Groß Ippener angekommen sind, starten wir. Karin steht vor uns und macht die Übungen vor. Wir ahmen nach, alles im Stehen. „Später werden wir uns in die Wolken setzen“, sagt sie. Na, da bin ich ja gespannt, wie das aussehen wird.

Die Gruppe des Qigong-Kurses in Groß Ippener: Hier öffnen wir den Lao-Gong (Punkt in der Mitte der Handinnenseite) durch einen intensiven Blick. © hohnholz

Karin schaltet ruhige Musik an und sagt: „Wir stellen die Füße parallel zueinander und maximal schulterbreit auseinander. Langsam führen wir unsere Hand entlang der Lungenleitbahn“. Die erstreckt sich vom Daumen über die Arm-Innenseite zum Schulterbereich. Wir wiederholen den Durchgang mehrfach. Kurz darauf sollen wir eine kleine Mulde mit unserer Hand formen. Karin fängt an, sich mit ihrer Hand die Stellen der Lungenleitbahn abzuklopfen – allerdings nicht sanft, sondern mit Kraft. „Das schmerzt doch“, denke ich mir, als ich beginne, die Bewegung langsam nachzumachen. Und tatsächlich, ganz ohne ist das nicht. Doch man gewöhnt sich nach ein paar Durchgängen daran.

Danach wird es entspannter. Wir legen unsere Hände auf den Bauch und sollen dabei nur unseren Atem spüren. Dabei schließe ich die Augen. „Jetzt verlassen wir den Körper und schauen uns beim Atmen zu“, sagt Karin. Es gelingt mir, an nichts zu denken – mehrere Minuten. Nach einigen weiteren ähnlichen Übungen ist schon Pause – nach einer halben Stunde. Ich kann kaum glauben, dass schon 30 Minuten rum sind. Das hat sich angefühlt wie fünf bis zehn Minuten.

„In die Wolken setzen“ – So stabil stand ich noch nie

Im zweiten Teil setzen wir uns wie angekündigt „in die Wolken“. Vorweg: So stabil stand ich noch nie. „Wir gehen ganz leicht in die Knie“, sagt Karin. „Dann schieben wir das Becken leicht zurück und nach unten. In dieser Position kann man länger stehen als normal“, ergänzt sie. Und es stimmt. Es ist überhaupt kein Problem für mich, die Balance zu halten. Die Haltung ist extrem entspannt. Ich schließe dabei wieder die Augen. Meine Gedanken sind leer.

Immer wieder merke ich, dass ich zu keinem Zeitpunkt beobachtet werde. Immerhin bin ich der Neue. Karin gibt auch während der Übungen keine Verbesserungsvorschläge. Sie lässt mich und die anderen die Praktiken so ausführen, wie wir es für richtig halten. Jeder ist für sich, eine sehr entspannte Atmosphäre.

Mit einem lauten Schrei wird die Stunde beendet

Mit einem Sprung und einem lauten Schrei beenden wir die Stunde. „Damit wecken wir uns wieder auf“, erklärt Karin. Ich fühle mich so entspannt wie selten und habe die wohl kürzeste Stunde meines Lebens erlebt. Das erzähle ich auch Karin. Sie lächelt und freut sich darüber, was das Qigong in mir ausgelöst hat. „Genau so soll es sein“, betont sie. „Man soll ganz für sich sein und den Fokus auf sich legen.“ Ich glaube, das ist mir gelungen.

2018 absolvierte Karin ihre Ausbildung zur Qigong-Übungsleiterin. Seit etwa 15 Jahren ist sie zudem Trainerin im Tai-Chi, einer verwandten Form des Qigong. Zu diesen Methoden kam die Übungsleiterin über den Niedersächsischen Turner-Bund, bei dem sie 1985 ihre erste Ausbildung als Kinderturn-Lehrerin abgeschlossen hatte. „Tai-Chi wurde damals während einer Fortbildung angeboten. Das hat mir gut gefallen, weil ich ruhiger werden musste“, erzählt sie.

Die 64-Jährige war hauptberuflich Finanzbeamtin. Seit einem Jahr ist sie im Ruhestand. Qigong sei vor allem für Menschen gut, die viel Stress erleben. „Der Gesundheitsaspekt spielt eine große Rolle“, sagt Karin. Das glaube ich sofort. Gestresst ist man nach einer Qigong-Stunde definitiv nicht mehr.

Mitmachen Wer Interesse am Qigong-Kurs (montags von 18 bis 19 Uhr) hat, kann sich unter Telefon 04224/1211 bei Karin Hohnholz anmelden.