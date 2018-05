Krebserregende Stoffe bei Klosterseelte gefunden

Klosterseelte - Von Ove Bornholt. Es ist ein Fund, der Rätsel aufgibt. In einem Graben bei der stillgelegten Erdgasförderstätte Klosterseelte Z1 sind sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) entdeckt worden. Diese gelten laut Bundesumweltministerium als krebserregend, und der Grenzwert ist um das Hundertfache überschritten. Eine akute Bedrohung bestehe jedoch nicht, beschwichtigt das federführende Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG).

Ans Licht gekommen ist die starke Belastung im Rahmen einer LBEG-Untersuchung im Umfeld von Erdgasförderplätzen in ganz Niedersachsen. Im Landkreis Oldenburg wurden 18 von insgesamt 50 Förderstätten unter die Lupe genommen. An 17 Orten waren die Befunde unauffällig. Nur Klosterseelte tanzte aus der Reihe. Und zwar richtig, denn PAK kommen eigentlich eher bei der Förderung von Erdöl vor. Zudem waren die zehn genommenen Bodenproben allesamt „sauber“. Nur in einer der beiden Sedimentproben in dem 15 Meter von Z1 entfernten Graben waren PAK festzustellen.

Ratlosigkeit bei ExxonMobil

Bei ExxonMobil, lange Jahre Betreiber der Anlage, kann man den Fund nicht so recht einorden. „Auf dem Förderplatz Klosterseelte Z1 wurde ausschließlich Erdgas und kein Erdöl gefördert. Die Ursache für die PAK-Werte ist auch in unseren Augen unklar“, schreibt das Unternehmen unserer Zeitung in einer Stellungnahme. Rund 30 Jahre habe das Unternehmen erfolgreich und störungsfrei rund 3,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus einer Tiefe von etwa 4 600 Metern an die Oberfläche gebracht.

Möglicherweise kommt bald Klarheit in die Geschichte. Denn das LBEG hat angesichts des Fundes eine weitergehendere Prüfung des Areals angeordnet. „Das genaue Ausmaß der lokalen Verunreinigung wird derzeit durch die Detailuntersuchung inklusive Laboranalyse und Gefährdungsabschätzung bestimmt“, schreibt die Behörde unserer Redaktion. Das Landesamt hat Exxon angewiesen, einen Gutachter zu beauftragen. Befürchtungen, der Fachmann werde eher im Sinne des Konzerns als im öffentlichen Interesse urteilen, teilt die Behörde offenbar nicht. Der von Exxon ausgewählte Sachverständige sei qualifiziert und das Untersuchungskonzept mit dem Amt abgestimmt. „Diese Vorgehensweise sowie die erneute fachliche Prüfung der im Rahmen der Detailuntersuchung zu erarbeitenden Datengrundlagen und Schlussfolgerungen stellt die Qualität der durchgeführten Untersuchungen sicher“, bekräftigt das LBEG.

Die Proben wurden schon im März genommen. Die Auswertung soll in einigen Wochen vorliegen.

Weitere Infos zu Gefahren von PAK und den vollständigen Untersuchungsbericht des LBEG gibt es auf den Internetseiten des Bundesumweltamts und des LBEG.

www.lbeg.info