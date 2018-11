Kreative Vielfalt lockt Gäste in Scharen

Hobby- und Kunsthandwerkermarkt im Koems-Saal

+ © Oetjen Silja Hellbusch aus Harpstedt strickt unter anderem Mützen, Dekorationen, Kuscheltiere und seit Neuestem auch Hausschuhe in Form von „Chucks“, die es in verschiedenen Farben gibt. © Oetjen

Harpstedt - Von Lea Oetjen. Keramikfiguren, Schmuck, Puppen, Kissen und vieles mehr wurde den Besuchern des Hobby- und Kunsthandwerkermarkts am Sonntag auf dem Koems-Gelände in Harpstedt zum Verkauf angeboten. Mehr als 40 Hobbykünstler begeisterten die vielen Interessierten mit diversen einzigartigen Produkten. Für einige der Aussteller ist es bereits das fünfte oder sechste Mal, dass sie in Harpstedt ihr selbst gebautes Kunsthandwerk anbieten.