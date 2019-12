Kostenlimit für Feuerwehrhaus Colnrade

Colnrade – Architekt Günther Glüsenkamp soll ein neues Feuerwehrhaus für Colnrade planen, das höchstens 1,6 Millionen Euro kostet. Diesen Standpunkt hat nun auch der Samtgemeindeausschuss (SGA) vertreten. Einer SGA-Empfehlung zufolge ist im Haushalt 2020 der Samtgemeinde Harpstedt eine Million Euro einzustellen – zusätzlich zu den 600 000 Euro, die im Etat 2019 stehen. Der Feuerschutzausschuss soll das Thema erneut beraten, zumal der Planer Vorgaben braucht, an welchen Stellen er seine Planung „abspecken“ soll. Die Verwaltung bietet der Politik weiterhin an, sich das Feuerwehrhaus in Ristedt anzuschauen, das die konzeptionelle Grundlage für den Entwurf für Colnrade bildet. boh