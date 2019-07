Von der Korrumpierbarkeit eines Gemeinwesens

Kirchseelte – Mit „Der Besuch der alten Dame“ bringt der Delmenhorster Verein „ProSzenium“ am kommenden Sonnabend, 6. Juli, 19.30 Uhr, im Kirchseelter Dorfgemeinschaftshaus ein zeitloses Lehrstück über den Verlust der Menschlichkeit als Preis der Gier sowie die moralische Korrumpierbarkeit eines verlogenen Gemeinwesens auf die Bühne.

Die „tragische Komödie“ von Friedrich Dürrenmatt ist so manchem vielleicht aus der „Deutschstunde“ in der Schule bekannt. Hier die Quintessenz: Die Milliardärin Claire Zachanassian macht dem wirtschaftlich am Boden liegenden „Nest“ Güllen, ihrer ehemaligen Heimat, ein unmoralisches Angebot: Für ein „Geschenk“ von „einer Milliarde“ verlangt sie die Tötung von Alfred Ill. Der hatte sie in ihrer Jugend geschwängert, die Vaterschaft geleugnet und den von ihr gegen ihn angestrengten Vaterschaftsprozess durch Bestechung von Zeugen gewonnen. In Erwartung des Geldsegens geben die Güllener immer mehr Geld aus, das sie (noch) nicht haben; sie verschulden sich. Der Druck, den Mord tatsächlich verüben zu müssen, wächst...

Die Eintrittskarte für die kommende Vorstellung kostet elf (Schüler und Studenten: sieben) Euro. Der Vorverkauf läuft über den „kleinen Weinladen“, Freistraße 2a in Harpstedt, sowie Elektro Wulferding, Am Holzkamp 7 in Kirchseelte. Reservierungen sind unter Tel.: 01573/556 41 27 möglich. boh