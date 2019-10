Zum Konzertende musikalischer Dank „für die Blumen“

+ Ensembles und Solisten glänzten während der „Herbstserenade“. Foto: Rottmann

Harpstedt – Solisten und Ensembles der Musikschule des Landkreises Oldenburg haben am Sonntag während der „Herbstserenade 2019“ in der Harpstedter Christuskirche ihr Können bewiesen. Klaus Corleis moderierte die Beiträge sympathisch an.