Kontroverse Debatte um 1 000 Euro

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. Mit einem Antrag, der vorsah, den Realsteuerhebesatz im Haushalt 2019 der Gemeinde Dünsen für die Grundsteuer A von 330 auf 380 Prozent zu erhöhen, ist die SPD-Fraktion am Donnerstagabend im Rat gescheitert, obgleich die Dünsener Bürgerliste (DBL) den Vorstoß unterstützte. Nach kontroverser Debatte votierten fünf Ratsmitglieder dafür und sechs dagegen. Die Wählergemeinschaft Dünsen (WGD) setzte sich mit ihrer Ein-Stimmen-Ratsmehrheit durch. Der Haushalt 2019 ging im weiteren Verlauf nicht einstimmig durch. Christian Nagler (SPD) votierte mit „nein“.

Zunehmend seien es schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge, die auf den Gemeindewegen Instandsetzungen erforderlich machten; daher wäre es gerechtfertigt, den die Landwirtschaft betreffenden Hebesatz anzuheben, begründete Heinz-Jürgen Greszik den SPD-Antrag, den er als Signal verstanden wissen wollte. „Auf diese Weise bekämen wir zumindest einen kleinen Beitrag der Landwirte zurück, zumal unser Antrag, die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben, ja noch in der Schwebe ist. Das ist noch nicht abgelehnt“, sagte Greszik. Aktuell würden nur die innerhalb der geschlossenen Ortschaft gelegenen Grundstücke beitragsmäßig herangezogen. Für den Außenbereich gelte indes: „Wer dort Anlieger ist, bekommt die Straße immer schön aus den Steuermitteln unterhalten, die wir alle gemeinsam aufbringen.“

Die Landwirte als Nutznießer beteiligen sich in Dünsen auch nicht in anderer Form an den Aufwendungen für die Wege, machte Greszik deutlich. Anderenorts, etwa im Flecken Harpstedt, teilten sich Jagdgenossenschaft und Gemeinde die im Außenbereich anfallenden Unterhaltungskosten. Der Flecken Eystrup praktiziere das schon seit 40 Jahren, fahre bestens damit und habe einen guten Wegezustand. „In Dünsen aber kriegen wir das einfach nicht hin, und deshalb“, so Greszik, „sind wir ein bisschen enttäuscht.“ Die beantragte Hebesatzerhöhung würde nicht wirklich viel mehr Geld ins Gemeindesäckel spülen, verhehlte er nicht. Die Mehreinnahmen betrügen etwa 1000 Euro und wären von 33 betroffenen Landwirten zu tragen, erläuterte Bürgermeister Hartmut Post. Die Gemeinde wolle eine Ausweitung der Straßenausbaubeitragssatzung auf das ganze Gemeindegebiet prüfen lassen. „Das würde ich auch gerecht finden“, so Post. Er habe mit der Samtgemeindeverwaltung darüber gesprochen, aber wegen der hohen Arbeitsbelastung dort sei die Sache noch nicht vorangekommen.

„Was die Grundsteuer angeht, so wissen wir ja, dass sie verfassungswidrig ist. Eine Neuordnung läuft. Wie die ausfällt und was da auf uns zukommt, wissen wir aber noch nicht“, gab der Bürgermeister zu bedenken. Sein Standpunkt: Erst mal sehen, wie’s ausgeht. Post sprach auch die sich immer wieder verändernde Haltung der Landesregierung zum Thema Straßenausbaubeitragssatzung an. „Auch das müssen wir abwarten.“ Zumindest ein Zugeständnis machte der Bürgermeister: An der Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft werde er in Kürze teilnehmen, zumal er selbst Grundeigentümer sei. „Ich kann ja gerne vorbringen, was hier im Rat gesagt worden ist“. Ob die Jagdgenossenschaft bereit und willens ist, dem Harpstedter oder Eystruper Beispiel zu folgen, muss sich zeigen.

„Die Straßen, die gemacht worden sind, haben wir aus landwirtschaftlicher Sicht schon mitbezahlt. Die größten Zuschüsse kamen nämlich aus dem ProLand-Programm der EU, sprich: aus dem Agrarhaushalt. Unsere Feldwege sind in einem guten Zustand. Da bräuchten wir sowieso nichts dran zu machen. Deswegen sehe ich auch keinen Sinn darin, die Grundsteuer A zu erhöhen“, äußerte sich Heinrich Dittmer-Hohnholz (WGD).

Die Landwirtschaft nehme gern Zuschüsse in Anspruch, aber wenn sie selbst einen Beitrag leisten solle, sei sie „raus“, beklagte Christian Nagler. „Würde die Erhöhung der Grundsteuer A den Landwirten wirklich so wehtun? Für mich ist das ein reines Jammern auf hohem Niveau“, schimpfte der SPD-Ratsherr. „Bei den jährlichen Kosten für die Gemeindestraßenunterhaltung bewegen wir uns seit zehn Jahren zwischen 50 000 und 60 000 Euro“, argumentierte Greszik. Ein großer Anteil gehe in den Außenbereich – in Oberflächenbehandlungen und dergleichen. Die schweren landwirtschaftlichen Fahrzeuge, etwa „große Tanklastzüge, die Gülle fahren“, belasteten die Gemeindestraßen durchaus. „Da müssen wir dran arbeiten“, betonte Greszik.

Die Fronten im Rat waren klar zwischen SPD/DBL und WGD abgesteckt. Und das spiegelte sich dann erwartungsgemäß im Abstimmungsergebnis wider.