Kommunales Personal wächst um 3,7 Stellen

Harpstedt – Mit Zustimmung des Rates stockt die Samtgemeinde Harpstedt ihr Personal um 3,7 Stellen auf. Davon werden 2,7 für die Ganztagsbetreuung (8 bis 16 Uhr) in jener zusätzlichen Kindergarten-Regelgruppe benötigt, die zum August am Standort der ehemaligen Grundschule Dünsen eingerichtet werden soll. Das allein lässt laut Verwaltung jährliche Mehrkosten von rund 100 000 Euro erwarten. Eine weitere Stelle kommt im IT-Bereich (Fachbereiche I und IV) hinzu. Zum einen, weil die EDV-Betreuung im Amtshof derzeit nur mit einer Vollzeitstelle, verteilt auf zwei Mitarbeiter, abgedeckt ist, und zum anderen wegen des „Digitalpakts“: Die Ausstattung der Schulen mit digitaler Infrastruktur und digitalen Hilfsmitteln zur Unterrichtsgestaltung sowie Internetzugängen für Lehrer- und Schülerschaft im Rahmen dieser bundesweiten Offensive schließt die Administration, also die laufende Pflege und Wartung, technische Hilfestellungen für Lehrende und Problembehebungen, nicht ein . Für die entsprechende „Men-Power“ müssen die Kommunen sorgen.

Weil der Stellenplan Bestandteil des bereits verabschiedeten Samtgemeindehaushaltes für dieses Jahr ist und nun erweitert wird, bedurfte es einer Nachtragshaushaltssatzung; die wiederum verabschiedete der Rat am Dienstagabend während seiner Sitzung im Harpstedter Koems-Saal. boh