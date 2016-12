Zwei Heckenbrände am Logering

+ Verbrannt: Koniferen am Logering in Harpstedt.

HARPSTEDT - Zweimal innerhalb von rund zwei Wochen musste die Feuerwehr Harpstedt in den Logering ausrücken, um Koniferenhecken zu löschen. Der Schaden hält sich in engen Grenzen, aber Anwohner machen sich durchaus Gedanken, zumal sie sich die Ursache der Brände nicht erklären können.

Achtlos weggeworfene Zigaretten dürften die Feuer jedenfalls kaum ausgelöst haben. Dem ersten Brand waren ergiebige Regenfälle vorausgegangen. Zudem war das Feuer etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht ausgebrochen, als sich kaum noch Leute im Freien aufhielten. Deswegen blieb es zunächst auch unbemerkt. Einige Meter Hecke verbrannten.

Das zweite Feuer am vergangenen Mittwoch entdeckte in den Abendstunden ein Mädchen, das gerade vom Sport zurückgekommen war. Es klingelte daraufhin Sturm bei einer Familie, die wiederum die Feuerwehr auf den Plan rief. Zwei ungeklärte Brände binnen so kurzer Zeit, auch noch räumlich dicht beieinander? „Komischer Zufall“, äußerte sich ein Anwohner gegenüber unserer Zeitung, dem es schon ein bisschen schwer fällt, an einen Zufall zu glauben. - boh