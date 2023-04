Veranstalter dürfen Harpstedter Koems-Festscheune mitnutzen

Eine Wiederholung des Sommernacht-Weinfestes vor der Koems-Festscheune ist bereits in trockenen Tüchern. © Bohlken

Harpstedt – Veranstalter, die auf dem Koems-Gelände in Harpstedt Feiern oder Events organisieren, dürfen nun die neue Festscheune uneingeschränkt mitnutzen. Einem entsprechenden Antrag ist der Vorstand der Fördergemeinschaft Koems gefolgt. Die Neuregelung gilt zunächst befristet für ein Jahr, um Erfahrungswerte zu sammeln, ob am Pflaster oder Mauerwerk der Festscheune womöglich Verunreinigungen auftreten, die sich nicht mehr entfernen lassen.

Unmittelbar nach der Eröffnung der Jahreshauptversammlung am Dienstag sprach Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder der Fördergemeinschaft Koems, besonders der RentnerBänd, ein großes Dankeschön für die Pflege des Koems-Geländes mit seinem Scheunenviertel aus. „Im Namen aller Harpstedterinnen und Harpstedter“, betonte er.

„Auf die RentnerBänd ist immer Verlass. Dank kann man ihr nicht oft genug sagen“, pflichtete der Fördergemeinschaftsvorsitzende Klaus-Dieter Westphal bei. „An 35 Tagen haben wir im Jahr 2022 gearbeitet. Wir sind auf 2.235 Arbeitsstunden gekommen. Seit Bestehen der Gruppe sind es 43.856 Stunden“, berichtete RentnerBänd-Sprecher Jürgen Meyer. Neben den üblichen Pflegemaßnahmen wurde die Hartmann-Scheune im Bereich von Wänden und Dach gänzlich abgedichtet. Innen erfolgte mithilfe des Baus von Regalen eine Neuordnung der Exponate, um eine bessere Präsentation der Ausstellungsstücke zu erwirken.

RenterBänd hat aktuell 32 Mitglieder

Die RentnerBänd goss ansonsten Fundamente für Lastenfallschirmhalterungen, säte Rasen ein und montierte LED-Leuchten in Küche sowie Saalstube. Außerdem unterstützte sie den Verkehrs- und Verschönerungsverein Harpstedt mit dem Bau der neuen Bänke an der Freistraße. Die Geselligkeit pflegte die Seniorengruppe etwa während der Jahresabschlussfahrt nach Stade und ins Alte Land. Ihr gehören 32 Mitglieder an: drei Frauen, sieben Rentner und 22 aktive Männer. Als „Rentner“ werden solche Mitstreiter eingestuft, die aus gesundheitlichen Gründen oder altersbedingt nicht mehr körperlich mitarbeiten können, aber weiterhin zur Gemeinschaft gehören.

Wenn wir alle mit so viel Freude und Energie weitermachen, wird der Koems noch lange bestehen.

Klaus-Dieter Westphal ging in seinem Bericht für die Fördergemeinschaft Koems auf Investitionen wie den Einbau von LED-Leuchten und die Anschaffung eines neuen Anhängers für verschiedene Transporte ein, ebenso auf die Gestaltung der Außenanlage um die Festscheune sowie auf einen Stromversorgungskasten für den Außenbereich (für Veranstaltungen). Ein Rollgerüst für die Ausführung von Malerarbeiten kam auch zur Sprache.

Dank sprach Westphal Holger Bahrs aus, der die Organisation der Pflasterung vor und in der Festscheune übernommen und die Maßnahme zusammen mit Bürgern, darunter Offizierskorpsmitglieder, vollzogen hatte.

Nach den Wahlen: Fördergemeinschaftsvorsitzender Klaus-Dieter Westphal mit den wiedergewählten Vorstandsmitgliedern Martina Ganswindt, Bernd Fassauer und Klaus Corleis (von links). © Hartmann

„Zählt man alle seit der Gründung der Fördergemeinschaft Koems vor 39 Jahren geleisteten Stunden zusammen, ergibt das 67.537. In diesem Zeitraum konnten 488.368 Besucher registriert werden. Die geschätzte Zahl aller Besucher dürfte weit höher, bei rund 783.200, liegen“, sagte Westphal. Ende 2022 zählte die Fördergemeinschaft 248 Mitglieder.

Räume 71 Mal vermietet

Da wieder gefeiert werden darf, konnten Räume auf dem Harpstedter Koems-Gelände insgesamt 71 Mal vermietet werden. Auch einige Großveranstaltungen gingen dort über die Bühne, ebenso Gästeführungen. Für 2023 sind folgende Veranstaltungen schon eingeplant: das Himmelfahrtskonzert der Harpstedter „Prager“ und ihrer Gäste aus Buchenberg am 18. Mai, das Kinder- und Bürgerschützenfest zu Pfingsten mit späterer Nachfeier, das zweite Weinfest, die Harpstedter Hobby- und Kunstausstellung sowie der Landjugend-Weihnachtsball.

„Ohne die Unterstützung von vielen ungenannten Helferinnen und Helfern, Sponsoren sowie Rat und Verwaltung des Fleckens Harpstedt wären wir nicht in der Lage, unser Koems-Gelände so zu unterhalten und zu pflegen. Wenn wir alle mit so viel Freude und Energie weitermachen, wird der Koems noch lange bestehen“, sagte Westphal abschließend.

Im Verlauf der Wahlen erfuhren der erste stellvertretende Vorsitzende Bernd Fassauer, die erste stellvertretende Schriftführerin Martina Ganswindt und Kassenwart Klaus Corleis Bestätigung in ihren Ämtern.

