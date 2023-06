Regionalstiftung schüttet 11 .420 Euro für acht Nutznießer aus

Von: Jürgen Bohlken

Der Übergabe von Spenden mit einem Gesamtvolumen von 11.420 Euro wohnten Reiterinnen des RC „Sport“ (RCS) Harpstedt mitsamt Pferden bei – ebenso Manfred Sander (VR Bank Oldenburg Land), einige „Klosterbachtaler“, Kai-Uwe Lindenbauer aus dem RCS-Vorstand, Björn Barkemeyer und Heino Fastje von der DLRG Wildeshausen, Karl-Heinz Abel von der Regionalstiftung Wildeshauser Geest und RCS-Reitspartenleiterin Kerstin Wodtke (v.l.). © Westdörp

Groß Köhren/Landkreis Oldenburg – 890 Euro seitens der Regionalstiftung Wildeshauser Geest haben dem Reitclub „Sport“ Harpstedt den Erwerb eines Vielseitigkeitssattels ermöglicht. Für sieben weitere Projekte gab es ebenfalls Geld.

Insgesamt erreichte das 2022 stiftungsseitig ausgeschüttete Fördervolumen eine Gesamtsumme von 11.420 Euro. Kuratoriumsmitglied Manfred Sander unterstrich im Verlauf der Übergabe das Anliegen, das Ehrenamt zu unterstützen. „Die Jugendarbeit ist uns dabei immer sehr wichtig“, sagte er beim RC „Sport“ in Groß Köhren.

DLRG kriegt 1.000 Euro für Stromerzeuger

Die Regionalstiftung bedachte gemeinnützige Projekte in der Samtgemeinde Harpstedt, der Stadt Wildeshausen und der Gemeinde Dötlingen – also in jenem Bereich, den sie abdeckt. Der Förderverein Schulen Flecken Harpstedt erhielt 800 Euro, um einen Picknicktisch für das Waldklassenzimmer der Grundschule anschaffen zu können. Das Blasorchester „Klosterbachtaler“ freute sich über 1 .000 Euro für eine neue Trompete.

Ein Betrag in gleicher Höhe ging an die DLRG in Wildeshausen. Dieses Geld war für einen Stromerzeuger bestimmt. Damit werde es möglich, Computer-Arbeitsplätze im Bulli auch bei längerer Einsatzdauer mit „Saft“ zu versorgen, erläuterte Heino Fastje, stellvertretender Leiter Öffentlichkeitsarbeit. Das Auto finde etwa als Führungsfahrzeug des überregionalen Wasserrettungszugs im Bezirk Oldenburger Land/Diepholz Verwendung, fügte Björn Barke, Leiter Einsatz, hinzu. Es sei in diesem Zusammenhang unter anderem für das Erstellen von Lagebildern von Bedeutung.

Große Stücke vom „Förderkuchen“

2.000 Euro bekam die Norle in Dötlingen vom „Förderkuchen“ der Regionalstiftung ab – und damit ein großes Stück für ihre Theatergruppe „Tollgrün auf Mixtour“. Besonders großzügig „beschert“ wurden die Kirchen: Die evangelische Alexandergemeinde Wildeshausen bekam 2.500 Euro für ihr Weihnachtskonzert. Und an die katholische Gemeinde St. Peter flossen 2.000 Euro für ihren neuen VW-Bus (Garage).

Last but not least freute sich der Verein Freunde und Förderer der St. Peter-Schule über 1.230 Euro: Das Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“, das darauf abzielt, Kinder und Jugendliche „stark zu machen“, hielt die Regionalstiftung für absolut förderwürdig.