Stille Zeugen der Hyperinflation

Von der galoppierend voranschreitenden Geldentwertung im Deutschen Reich zeugen diese Briefmarken aus Heinz Nienabers Sammlung, insbesondere die Aufstempelungen. © Rottmann

Groß Köhren – Sein altes Briefmarkenalbum aus der Schulzeit, das sich von 1950 bis 1956 allmählich füllte, ist Heinz Nienaber kürzlich in die Hände gefallen. Beim Durchblättern wurde dem Groß Köhrener eine Phase der deutschen Geschichte ins Gedächtnis zurückgerufen, in der schon das Frankieren eines Briefes Millionen oder sogar Milliarden Mark kostete.

„Interessiert habe ich mir die rund 100 Jahre alten Briefmarken aus den frühen 1920er-Jahren angeschaut. Inflation pur!“, sagt er und fügt angesichts der aktuellen Teuerung hinzu: „Hoffentlich muss die Gesellschaft so etwas nie wieder erleben.“

Zu Zeiten der Hyperinflation in der Weimarer Republik, die im Herbst 1923 ihren Höhepunkt erreichte, trugen Aufstempelungen dem rapide steigenden Preis von Briefmarken Rechnung. Das Geld verlor dermaßen schnell an Wert, dass Kohle und Lebensmittel zu Ersatzwährungen mutierten. Der Preis einer Straßenbahnfahrt in Dresden erhöhte sich 1923 innerhalb von nur etwa zwei Monaten von 15. 000 auf zehn Milliarden Mark!

Wie eine Erzählung aus Absurdistan

Arbeitgeber zahlten Löhne zeitweise nahezu täglich aus. Die Verbraucher setzten alles daran, für Bares schnellstmöglich Waren und Dienstleistungen zu erwerben. Händler ließen sich schließlich nicht mehr auf Geschäfte gegen Geld ein. Viele von ihnen gaben auf, was die sozialen Verwerfungen noch verschärfte. Dieses historische Wirtschaftsdesaster mutet heute, nach Jahrzehnten moderater Teuerungsraten, wie eine Erzählung aus Absurdistan an. Die Ursachen der Inflation sind höchst komplex (siehe „Hintergrund“-Einblocker).

In seiner Schulzeit begeisterte sich Heinz Nienaber für das Sammeln von Briefmarken. © aro

Zurück zu Nienabers Briefmarken: „Unter uns Schülern wurde damals fleißig getauscht“, erinnert sich der Groß Köhrener. Im Unterschied zu heute sei das Sammeln damals in Mode gewesen. In Nienaber hatte diese Passion sein lebenslanger guter Freund und damaliger Mitschüler Rolf Rohlfs († 25. Oktober 2020) entfacht. Der Sürstedter schrieb drei Bücher über „halbierte“ Briefmarken, sogenannte Syke-, Hannover- und Ungarn-Halbierungen. Sein Faible drückte sich auch darin aus, dass er weltweit mit Philatelisten korrespondierte.

Echte Schätze mit hohem Sammlerwert vermutet Heinz Nienaber unter seinen Briefmarken aus der Zeit der Inflation und Hyperinflation nicht. Er sieht darin aber Zeugnisse einer Vergangenheit, „aus der hoffentlich Lehren gezogen werden“.

Grund genug, besorgt und wachsam zu sein

Inflation, Rezession, Massenarbeitslosigkeit, Aufstieg der Rechten, Diktatur, Terror und Krieg: Das alles habe Deutschland durchlebt und durchlitten, spielt Nienaber auf das Erstarken des Nationalsozialismus an. Und heute? Wieder gebe es soziale Spannungen und Aufmärsche von Extremisten. Und wieder geschehe das in Zeiten der Inflation und sich anbahnenden Rezession. Es gebe allen Grund, besorgt und zugleich wachsam zu sein.

Welche Auswirkungen die Hyperinflation vor 100 Jahren für die Menschen in seiner Heimat gehabt haben muss, kann der Groß Köhrener nur erahnen. „Die Landwirtschaft dürfte am Ende gewesen sein“, vermutet der 82-Jährige.

Hintergrund: Als die Geldentwertung zu „galoppieren“ begann Bei Kriegsende 1918 setzten gewaltige finanzielle Probleme Deutschland zu: „Zu den Kriegsschulden im Inland in Form der ausgegebenen Kriegsanleihen kamen sehr hohe Sozialausgaben, um das (…) Reich zu stabilisieren. Außerdem forderten die Siegermächte hohe Reparationen. Die Regierung nahm immer mehr Kredit bei der Reichsbank auf. Die Reichsbank gab immer mehr Geld in Umlauf, ohne dass das Güterangebot in Deutschland im gleichen Maße gewachsen wäre“, erläutert die Bundesbank auf ihrer Website. Im Mai 1921 forderten die Siegermächte Deutschland zum sofortigen Beginn der schrittweisen Reparationszahlungen mit einem Gesamtvolumen von 132 Milliarden Goldmark auf. Das sei binnen sechs Tagen zu akzeptieren; andernfalls werde mit einer Besetzung des Ruhrgebietes reagiert. Die Akzeptanz dieses Ultimatums durch die Reichsregierung zog den sprunghaften Verlust von Vertrauen in die Mark als Währung, das Erlahmen der Investitionstätigkeit und den schlagartigen Rückzug ausländischer Kreditgeber vom deutschen Kapitalmarkt nach sich. Die Geldentwertung begann zu „galoppieren“. Die Einführung der Rentenmark im Tauschverhältnis eins zu einer Billion beendete im November 1923 die Hyperinflation. Vom Ergebnis der Währungsreform, der Entwertung von Geldvermögen und Verbindlichkeiten, profitierte der Staat: Die vormals enormen Kriegsschulden betrugen – nach Bundesbank-Angaben – mit Einführung der Rentenmark lächerliche 15,4 Pfennige.

Er hoffe, dass es der Europäischen Zentralbank in der aktuellen Krise gelinge, Geldwertstabilität wiederherzustellen. Auch müssten sich die Europäische Union und die Mitgliedsstaaten ihrer Verantwortung bewusst sein. Die Unsummen für Entlastungspakete, Energiepreisdeckel und Ukraine-Hilfen nähren allerdings zugleich Skepsis. Nienabers Eindruck: „Die große Politik kann – wie wir alle – nicht sagen, was das alles für Folgen haben wird.“

Schon vor zehn Jahren verwies die Bundesbank darauf, dass mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, hohe staatliche Defizite und Schulden sowie schwache Finanzsysteme in einigen EU-Mitgliedsstaaten nicht mit Geldpolitik zu beheben seien. Nötig seien vielmehr „umfassende Strukturreformen“, die „nur von den Regierungen und Parlamenten auf den Weg gebracht werden“ könnten.

