Köhren feiert am Sonnabend Erntefest

+ Hier wird gerade die Erntekrone gebunden. Foto: Verein

Klein Köhren – Für das Erntefest des Schützenvereins Groß und Klein Köhren am Sonnabend, 14. September, haben Nachbarn und einige in Harpstedt wohnhafte Vereinsmitglieder beim Erntekönigspaar Anneliese und Heinrich Sudmann bereits die Erntekrone gebunden. Am Freitag, 13. September, machen Kinder ab 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Klein Köhren „Stöcker bunt“. Für begleitende Getränke und Snacks wird gesorgt. Das Erntefest selbst beginnt am Sonnabend um 12.30 Uhr mit dem Antreten des gesamten Schützenvereins inklusive Spielmannszug beim DGH. Von dort geht es mit dem Bus zu den Sudmanns – zwecks Abholung der Erntekrone, die wiederum nach der Rückankunft auf dem Festplatz in Klein Köhren (gegen 15 Uhr) im Dorfgemeinschaftshaus aufgehängt wird. Eine kurze Ansprache zum Erntedank hält Pastor Timo Rucks. Zur Kaffeezeit lockt ein reichhaltiges Kuchenbüfett. Ab 16 Uhr folgen eine Kinderbelustigung sowie Preisschießen um Fleisch, Plaketten und Geld. Schützenvereinsintern geht es zudem um die Vereinsmeisterschaft; obendrein wird der Eltern-Kind-Pokal ausgeschossen. Nach Meisterehrung und Pokalverleihung (20 Uhr) soll die Stimmung im beheizten DGH während eines Festballs bei freiem Eintritt den Siedepunkt erreichen. Gäste heißt der Schützenverein willkommen.