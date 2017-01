Kochaktion: Landfrauen sagen der Vergeudung den Kampf an

Am Dienstagvormittag kochten die Landfrauen Frauke Holzschuher (links) und Jutta Döpcke (3.v.l.) mit der Klasse O 6a von Lehrer Stefan Wiesenbach in der modernen Küche der Oberschule Harpstedt.

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Fehler im Einkaufsverhalten, in der Lagerung und der Einschätzung der Haltbarkeit führen dazu, dass jeder Bundesbürger im Schnitt jährlich 82 Kilogramm Lebensmittel wegwirft, die nicht in der Tonne landen müssten. Daran etwas zu ändern – das ist das Anliegen einer Kochaktion des Landfrauenvereins Harpstedt-Heiligenrode mit Sechstklässlern – wider die Verschwendung.

Die Oberschule Harpstedt stehe der vom Verein „Kochen mit Kindern“ unterstützten Veranstaltung sehr positiv gegenüber, weiß Frauke Holzschuher. Am Montag kredenzte die 45-Jährige an der Seite von Claudia Pleus mit der Klasse 0 6b Gaumenfreuden wie Kartoffelsuppe mit Croutons aus Brotresten, Smoothies aus reifem Obst, „Chips“ aus altbackenem Brot, Gemüse-Nudel-Kuchen aus gekochten Teigwaren vom Vortag, „Apfeltraum an süßen Streuseln mit Vanillesauce“ oder Flammerie aus weihnachtlichen Schokoladenresten.

Tags darauf wiederholte sich das Programm mit der 0 6a von Lehrer Stefan Wiesenbach. Diesmal standen die Kinder zusammen mit den Landfrauen Jutta Döpcke und Frauke Holzschuher in der Oberschulküche am Herd.

Vieles, was deutsche Haushalte in den Müll werfen, ließe sich noch zu schmackhaften Gerichten verarbeiten, lautete eine zentrale Botschaft der Aktion, die unter dem Motto „Lebensmittel verwenden statt verschwenden“ stand. Die Schüler erfuhren, dass Fehler bereits beim Einkaufen passieren.

Die Landfrauen rieten dazu, nie hungrig in den Supermarkt zu gehen. Weil falsche Lagerung vorzeitiges Verderben begünstigt, bekamen die Sechstklässler Tipps an die Hand, welche Lebensmittel sie wo im Kühlschrank platzieren sollten – und welche gar keiner Kühlung bedürfen.

Dass die Hersteller stets das Mindesthaltbarkeitsdatum angeben, dieses aber nur sehr begrenzt Rückschlüsse auf den tatsächlichen Produktverfallszeitpunkt zulässt, gaben die Landfrauen den Sechstklässlern ebenfalls mit auf den Weg. Mit Augen, Nase und Mund lasse sich „checken“, ob etwas wirklich noch genießbar oder endgültig reif für die Tonne sei.

Was die richtige Lagerung bewirken kann, ließ sich an Boskop-Äpfeln ersehen, die Frauke Holzschuher seit dem Herbst bei sich im Keller eingelagert hatte. Obgleich ziemlich schrumpelig, konnten die Schüler das Obst nach dem Schälen noch sinnvoll verarbeiten – zu „Crumble“ und Smoothies.

Nach dem Kochen freuten sich die Jugendlichen darauf, die selbst zubereiteten Gerichte zu „verputzen“. „Erfahrungsgemäß bleibt kaum etwas übrig“, verriet Frauke Holzschuher schmunzelnd.

Für die Schüler konnte der Kostenbeitrag mit 2,50 Euro „pro Nase“ recht niedrig gehalten werden – im Übrigen auch, weil der Förderverein Schulen Flecken Harpstedt je Klasse 20 Euro zuschießt. Jeder Sechstklässler bekam ein Heft mit Rezepten zum Nachkochen. Die verwendeten Lebensmittel waren „im Preis“ inbegriffen.