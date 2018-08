Diskussion mit SPD-Abgeordneter Mittag: Asylpolitik steht im Mittelpunkt 

Harpstedt - Von Holger Rinne. Die Harpstedter SPD gab ihrer Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag einige Wünsche, Anregungen, aber auch Kritik ins Gepäck mit nach Berlin. In der Reihe „SPD vor Ort“ hatte der Ortsverein Harpstedt neben „den Mitgliedern der SPD auch interessierte Bürger“ ins Hotel und Restaurant „Zur Wasserburg“ eingeladen, um mit der Bundestagsabgeordneten zu diskutieren. Die drei Themenbereiche Asylpolitik, Dieselskandal und Parteienfinanzierungsgesetz hatte die stellvertretende Ortsvorsitzende Saskia Kamp vorgegeben. Deutlich wurde am Dienstagabend, dass die SPD Kommunikationsdefizite besitzt.

Mittag stieg mit einem Folienvortrag über die aktuellen Themen des Innenausschusses des deutschen Bundestages in den Abend ein, kam aber kaum über die erste Seite ihrer Präsentation hinaus. Sie ließ sich schnell auf eine intensiv geführte Diskussion mit den 15 anwesenden SPD-Mitgliedern ein.

Die Abgeordnete verwies zunächst auf die aus SPD-Sicht erfolgreichen Koalitionsverhandlungen mit der CDU. „70 Prozent des Koalitionsvertrages bestehen aus SPD-Inhalten. Die Kita-Beitragsfreiheit beispielsweise ist das größte Entlastungsprogramm für Familien mit Kindern der vergangenen Jahre.“

Auf die Frage, warum man im Streit der Schwesterparteien CDU und CSU innerhalb der Koalition zum Vorpreschen Horst Seehofers in der Asylpolitik nicht eindeutig Stellung bezogen habe, folgte eine zum Teil emotionale Diskussion. „Ich werde von Leuten gefragt, warum ein Gefährder und ehemaliger Leibwächter Bin Ladens wieder zurückgeholt wird, nachdem er bereits abgeschoben wurde. Man kann das den Menschen vor Ort nicht mehr erklären“, warf Reinhard Wixforth, Gemeinderatsmitglied in Kirchseelte, in den Raum.

Die Abgeordnete fordert ein Einwanderungsgesetz

Mittag nahm Stellung, sowohl zu dem Streit zwischen CDU und CSU, als auch zur Gefährder-Debatte. „Wenn man den Innenminister nach seinen Vorschlägen wie Masterplan und Ankerzentren befragt, kommt nichts. Man kann ihn einfach nicht greifen. In jedem Fall muss die Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleiben. In der Asyldebatte werden viele Begriffe vermischt.“ Es gehe einerseits um Asylberechtigte, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, und andererseits um Zuwanderer, die das Asylrecht nutzen, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, um nach Deutschland einzuwandern.

„Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, das Zuwanderung regelt“, so Mittag. Hermann Bokelmann, Urgestein der Harpstedter SPD, warnte seine Genossen: „Wer verfolgt wird, muss in Deutschland Schutz finden können. Wir dürfen das Asylrecht nicht antasten.“

Mittag sah neben dem Einwanderungsgesetz mehrere Ansatzpunkte. „Dublin können wir nicht abschaffen. Dafür bekommen wir in Europa keine Mehrheiten. Notfalls sollen die Staaten, die sich nicht an einer Umverteilung der Schutzsuchenden beteiligen, zu kräftigen Strafzahlungen verpflichtet werden.“ Andererseits müsse man die Menschen bereits unterhalb der Sahara von der Flucht abhalten. „Wir reden immer über die Toten im Mittelmeer. Wie viele Menschen sterben bereits in der Wüste?“, fragte sie rhetorisch.

+ Susanne Mittag stieg mit einem Folienvortrag über die aktuellen Themen des Innenausschusses in den Diskussionsabend ein. Allerdings kam sie kaum über die erste Seite ihrer Präsentation hinaus. © Rinne

Der Dieselskandal wurde von den Genossen hingegen nur leicht angerissen, das Parteienfinanzierungsgesetz kam gar nicht zur Sprache. Zur Forderung des Bauernverbands hinsichtlich einer Entschädigung wegen der Ernteausfälle machte der Ortsverbandsvorsitzende Daniel Helms hingegen einen Vorschlag: „Können die Betriebe nicht in guten Zeiten in eine Ausgleichskasse einzahlen, aus der dann in Notsituationen das Einkommen gesichert wird?“ Im Ergebnis waren sich die SPD-Mitglieder aber einig: Die Partei muss klare Positionen beziehen und ihre Ziele und Erfolge besser kommunizieren.

Mittag sieht die SPD nach der Neustrukturierung im Willy-Brandt-Haus mit dem neuen Generalsekretär Lars Klingbeil für die Zukunft gut aufgestellt und gab schon einen Ausblick auf die nächste Wahl: „Zwei Jahre vorher müssen die Positionen und das Personal stehen.“

Ortsvorsitzende Kamp wies zum Abschluss, bevor sie sich bei Mittag mit einem Blumenstrauß und einem Präsent bedankte, auf die nächste Veranstaltung von „SPD vor Ort“ hin, die sich im November mit dem Thema „Schulen“ befassen wird. Vielleicht nähert sich die Harpstedter SPD dann dem Wunsch von Klaus Stark: „Zu solch einer Veranstaltung müssten eigentlich 50 Prozent SPD-Mitglieder und 50 Prozent Nichtmitglieder kommen.“