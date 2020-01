Knipp, Schnapps und viel Musik

Mit den Teufelsgeigen von Tür zu Tür: Alter Neujahrsbrauch lebt in Colnrade weiter

+ Brät Knipp für die Sänger: Heiko Marchewa.

Colnrade – Würziger Bratenduft mischt sich in die nasskalte Neujahrsluft: Heiko Marchewa sitzt auf der kleinen Terrasse von Gastgeber Harald Lehnhof in Colnrade und brät Knipp in einer großen eisernen Pfanne, bis dieser schön angebräunt ist. Nach und nach kommen erwartungsfroh dreinblickende Männer unterschiedlichen Alters mit einem Teller nach draußen und holen sich etwas von der leckeren Speise – sie bildet die Grundlage, die die Colnrader Neujahrssänger gute gebrauchen können: „Wir treffen uns jedes Jahr zu Neujahr, um 14 Uhr geht es dann los“, berichtet Marchewa, während er einige Scheiben Knipp nachlegt. Wir – das ist der „harte Kern“ der Sänger aus dem Oberdorf.