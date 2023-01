Vermisste in nur rund 200 Metern Distanz zum Seniorenheim tot aufgefunden

Von: Dierk Rohdenburg, Jürgen Bohlken

Teilen

Die Suche nach der Vermissten rief am Freitag ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan. © Rullhusen

Update: Sonntag 13 Uhr: Die Polizei hat den Tod einer 84-jährigen Seniorin aus Klosterseelte offiziell bestätigt.

Auch am Samstag sei noch weiter nach der Vermissten gesucht worden, hieß es am Sonntagvormittag. Dabei sei erneut ein Suchhund zum Einsatz gekommen. Diese Suche wurde gegen 15 Uhr erfolglos abgebrochen. Wenig später wurde die Frau leblos auf einem Grundstück in Klosterseelte gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Artikel vom Sonntag, 9.30 Uhr: „Ich hoffe so sehr, dass sie irgendwo untergekommen ist und noch lebt“, postete eine Harpstedterin auf Facebook. Die Hoffnung ging nicht in Erfüllung: Die Suche nach der dementen 84-jährigen Seniorin, die am Donnerstag im Schlafanzug mit unbekanntem Ziel das Altenheim in Klosterseelte verlassen hatte, ist tot.

Ihr unterkühlter Leichnam wurde am späten Samstagnachmittag im Garten eines Grundstücks im Bereich „Auf dem Bandel“/„Auf dem Stubben“ entdeckt, nur geschätzte 200 Meter vom Heim entfernt. Er habe dort, so die Polizei auf Nachfrage, „schon etwas versteckt gelegen“. Gleichwohl fragt sich nun ganz Klosterseelte, warum es nicht gelungen ist, die Frau trotz groß angelegter Suchaktion und des Einsatzes von Spürhunden lebend zu finden.

Am Samstagmorgen hegte auch Anja Westermann, Geschäftsführerin der Klosterseelter Altenpension, noch Hoffnung, dass die Vermisstensuche kein schreckliches Ende nimmt. Die Seniorin habe ja vielleicht in einem Stall, einem versehentlich nicht verriegelten Auto oder dergleichen Unterschlupf gefunden. Denn trotz ihrer Demenz könne die 84-Jährige ihre Bedürfnisse artikulieren und in vollständigen Sätzen sprechen. Sie sei auf ihre Art sogar pfiffig – und sehr wohl in der Lage, mitzuteilen, „dass sie Hunger hat, zur Toilette muss oder ihr kalt ist“, sagte Westermann in einem Telefonat mit unserer Zeitung. Die Ungewissheit setzte der Geschäftsführerin des Seniorenheims hörbar zu: „Das ist mein größter persönlicher Albtraum“, äußerte sie sich.

Westermann traute der orientierungslosen Frau zu, bis zu sechs Kilometer weit zu laufen, zumal die 84-Jährige nicht auf einen Rollator angewiesen und noch recht gut zu Fuß sei. Gegen einen derart großen Aktionsradius sprach, dass offenbar niemand die Vermisste auf ihren Laufwegen wahrgenommen hatte. In der Klosterseelter Altenpension gingen nach den Worten Westermanns keinerlei Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort aus der Bevölkerung ein.

Am Samstag gegen Abend gab es Gewissheit, aber kein glückliches Ende: Die Frau war nicht etwa im Buchholz oder in der Muna, sondern in ihrem eigenen Wohnort zu Tode gekommen. Einwohner nahmen ihr Schicksal mit einer Mischung aus Anteilnahme und Bestürzung zur Kenntnis. Der tragische Ausgang der Vermisstensuche wirft auch die Frage auf, ob die Dorfgemeinschaft funktioniert hat. Ein ehemaliges Ratsmitglied bejahte das auf Facebook: „Es haben viele Menschen auf eigene Faust gesucht. Auch noch am Samstag. Alle haben sich Sorgen gemacht und wollten auf irgendeine Weise helfen“, postete er.

Tatsächlich gab es Eigeninitiative. Ein Mitbürger klapperte sogar die Jäger-Hochsitze im Waldgebiet Fuchsberg ab und legte dabei nach eigenen Angaben etwa fünf Kilometer zurück. Der Betreffende lag mit seiner Vermutung, die Vermisste könne „nicht weit gekommen sein“, goldrichtig. Sein Appell vom Sonnabendmorgen via Facebook an die Einwohnerschaft, „privat noch mal auf die Suche zu gehen“ und sich „überall auf den Grundstücken“ in der Siedlung umzuschauen, egal, wie unsinnig das vielleicht anmuten möge, konnte das Leben der 84-Jährigen aber nicht mehr retten. Ebenso wenig eine neuerliche Suche unter Einsatz eines Mantrailer-Hundes.

Mit Suchhunden waren die Rettungskräfte rund um Klosterseelte im Einsatz. © Stiller

Seit Donnerstag, 22 Uhr, galt die 84-Jährige als vermisst. Um 23 Uhr sei darüber die Polizei in Kenntnis gesetzt worden, so Anja Westermann. Die Nachtwache hatte das Verschwinden der Frau bemerkt. Mehrfach wurde zunächst das Heim selbst systematisch abgesucht. „Die Nachtwachen sind durchgelaufen, dann ich, dann die Polizei, dann die Feuerwehr. Dann haben wir ein weiteres Mal die Nachtwachen durchs Haus geschickt. Wir wollten ganz sichergehen, dass wir nicht irgendeinen Boden- oder Kellerraum vergessen hatten“, schilderte Westermann. Fälle, in denen Vermisste wider Erwarten doch noch in einem Winkel eines Heims aufgespürt wurden, sind ihr durchaus bekannt.

Noch in der Nacht zum Freitag, als feststand, dass die 84-Jährige die Altenpension verlassen hatte, ging die Suche draußen weiter – unter Einsatz von Drohne und Spürhund. „Um 3.30 Uhr“, so Westermann, ist sie zunächst abgebrochen worden, nachdem alle Bereiche in der Umgebung abgefahren waren und die Drohne nicht mehr fliegen konnte, weil es zu feucht wurde.“ Die nachfolgende Großsuche am Freitag endete – wie berichtet – erneut ergebnislos.