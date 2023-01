Lebt sie noch? Das Hoffen und Bangen geht weiter

Von: Jürgen Bohlken

Am Donnerstag um 23 Uhr habe die Altenpension der Polizei die Vermisste gemeldet, so Geschäftsführerin Anja Westermann. © aro

Klosterseelte – Weiterhin gibt es keine Spur von der 84-jährigen Seniorin, die am Donnerstag im Schlafanzug mit unbekanntem Ziel das Altenheim in Klosterseelte verlassen hatte. Das ist der Stand von Sonnabend, 9.45 Uhr.

Hinweise auf den Verbleib der orientierungslosen Bewohnerin seien leider gar nicht eingegangen, bedauerte Anja Westermann, Geschäftsführerin der Klosterseelter Altenpension, in einem Telefonat mit unserer Zeitung. Um 22 Uhr war das Verschwinden der Bewohnerin bemerkt worden und um 23 Uhr die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt worden, sagte sie. Die von der Polizei rausgegebene Pressemeldung erweckte den Eindruck, als hätte die Suche nach der Vermissten erst am frühen Freitagmorgen begonnen. Tatsächlich sei auch vorher schon gesucht worden, stellte Westermann klar. „Als sich die Nachtwache sicher war, dass sich die Frau in keinem Zimmer aufhielt, hat sie mich verständigt“, berichtete die Geschäftsführerin.

Mehrfach sei das Heim durchkämmt worden. „Zunächst sind die Nachtwachen durchgelaufen, dann ich, dann die Polizei, dann die Feuerwehr. Dann haben wir ein weiteres Mal die Nachtwachen durchs Haus geschickt. Wir wollten ausschließen, womöglich irgendeinen Boden- oder Kellerraum vergessen zu haben“, so Westermann. Fälle, in denen Vermisste wider Erwarten doch noch in einem Winkel eines Heims aufgespürt wurden, sind ihr durchaus bekannt. In diesem Fall aber lautete das ernüchternde Ergebnis: Die 84-Jährige ist definitiv verschwunden.

Mithilfe von Drohne und Spürhund sei in der Nacht zum Freitag gesucht worden. „Um 3.30 Uhr ist zunächst abgebrochen worden, nachdem alle Bereiche in der Umgebung abgefahren waren und die Drohne nicht mehr fliegen konnte, weil es zu feucht wurde“, schilderte die Geschäftsführerin. Ein Kreis mit einem Radius von etwa anderthalb Kilometern um die Altenpension sei bis zu diesem Zeitpunkt bereits komplett abgesucht worden. „Auch mithilfe der Drohne“, ergänzte Westermann.

Die Vermisste sei noch gut zu Fuß und benötige keinen Rollator. „Dass sie sechs Kilometer laufen kann“, hält Westermann für realistisch.

Westermann: „Mein persönlicher Albtraum“

Dicht bewaldet sei zumindest die unmittelbare Umgebung der Altenpension nicht. „In Richtung Kirchseelte gibt es ein Waldgebiet, aber das ist relativ klein. Die Frau könnte es aber ja auch bis zum Buchholz, bis zur Muna oder bis nach Katenkamp geschafft haben“, schloss Westermann nicht aus.

Dass die Seniorin das Heim im Schlafanzug verlassen habe, sei sicher. Ob sie sich irgendwo vielleicht eine Jacke organisiert und übergestülpt habe, könne indes niemand sagen: „Das ist Spekulation.“ Die Ungewissheit sei in der jetzigen Situation das Allerschlimmste, „mein persönlicher Albtraum“, verschwieg Westermann nicht.

Hoffnung, die Vermisste vielleicht doch noch lebend aufzufinden, besteht gleichwohl. Auch weil die 84-Jährige zwar dement, aber sehr wohl in der Lage sei, ihre Bedürfnisse zu artikulieren, so Westermann: „Sie kann in vollständigen Sätzen sprechen und durchaus mitteilen, dass sie Hunger hat, zur Toilette muss oder ihr kalt ist. Wir haben gehofft und hoffen noch, dass sie in einem Stall, Carport oder dergleichen Unterschlupf gefunden hat. Vielleicht hat sie sich in ein Auto mit versehentlich nicht verriegelten Türen gesetzt. So etwas wäre durchaus denkbar.“

Der Vermissten bescheinigt die Geschäftsführerin sogar „eine gewisse Pfiffigkeit“. Dass die Dame allein zurückfindet, glaubt sie gleichwohl eher nicht.