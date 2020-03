Run auf Klopapier auf bemalten Steinen persifliert – „Hamsterkäufe“ mal wortwörtlich genommen und karikiert

Harpstedt - Steine originell zu bemalen und sie an öffentlichen Orten auszulegen, damit Finder sie auflesen und sich an den hübschen Motiven erfreuen, ist momentan sicher nicht die allerbeste Idee. Schließlich könnte auch darüber das Coronavirus weitergetragen werden. Darüber sind sich zunehmend auch die Mitglieder der Facebookgruppe „HarpStones“ im Klaren. „Aufgrund der derzeitigen Situation habe ich beschlossen, mit dem Steineauslegen zu pausieren“, heißt in einem aktuellen Posting. „Netzfundstücke“ werden derweil fleißig gepostet, so auch Bilder von Steinen, die zur aktuellen Coronakrise passen und etwa den Run auf Klopapier humorvoll aufs Korn nehmen (Foto links). Die Diplom-Grafikerin und Designerin Martina Bokelmann, jüngste Tochter von Harpstedts Altbürgermeister Hermann Bokelmann, hat derweil das Wort Hamsterkäufe mal wortwörtlich genommen, als sie dazu eine Karikatur kreierte (Foto rechts). In einer Mail schrieb sie ihren Eltern dieser Tage aus Bielefeld: „Ich hoffe, ihr seid noch gesund, munter und gut bevorratet. Das Einkaufen macht ja nun endgültig keinen Spaß mehr. Auch der Rewe kommt mit dem Auffüllen der Regale nicht mehr hinterher. Wir sind noch alle beschwerdefrei. (...) Geburtstagsfeiern werden (...) eingestellt. Verrückte Zeiten.“

Posting: Ta Ro; Karikatur: Martina Bokelmann