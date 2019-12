Klimawandel wird ein Thema sein

Die nächsten „Harpstedter Holzheiztage“ am Horstedter Weg locken am 8. und 9. Februar

+ Große Hinweistafeln, die Axel Tunkowski, Eberhardt Guba, Johannes Schütte und Bernd Jarren (v.l.) von der Revierförsterei Harpstedt aufgestellt haben, weisen auf die Harpstedter Holzheiztage im Februar 2020 hin. Foto: Landesforsten

Harpstedt – Die beiden Dürresommer 2018 und 2019 haben deutschen Wäldern sowie der Waldwirtschaft enorm zugesetzt. Diese Entwicklung wird ein Thema bei den nächsten „Harpstedter Holzheiztagen“ am 8. und 9. Februar sein, die jeweils von 10 bis 17 Uhr währen. „Wir werden auf jeden Fall auch über den Umgang mit dem Klimawandel in unseren Wäldern informieren“, versichert Revierförster Eberhardt Guba von den Niedersächsischen Landesforsten. Er organisiert mit seinen Mitarbeitern nun schon zum elften Mal die Messe im Wald am Horstedter Weg.