Geologe Grobe: Niedersachsen hat Zwei-Grad-Ziel bereits gerissen

Niedersachsen hat das Zwei-Grad-Klimaziel schon jetzt verfehlt. Das verlautete während eines Vortrags, der am Donnerstag rund 120 Zuhörer ins Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ lockte.

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. „Toll, dass dieser Abend im Vorfeld so viel Unterstützung erfahren hat“, freute sich Ulrike Oemisch vom Harpstedter Klimaprojektladen „freiraum“. Neben Institutionen und Vereinen hatten alle Samtgemeinderatsfraktionen zu dem Vortrag „Unser Klima wandelt sich“ eingeladen.

Im Anschluss an die fundiert und charmant von Dr. Hannes Grobe sowie seiner Frau Margret vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (Bremerhaven) vorgetragenen - beunruhigenden - Fakten zeigte Oemisch mit dem Ziel einer „samtgemeindeweiten Selbstorganisation“ den möglichen lokalen Weg zu verschiedenen Arbeitsgruppen auf, die sich unter dem Aspekt der Klimaschonung mit Themen wie Landnutzung oder Mobilität befassen könnten. Für das Frühjahr regte sie einen zweitägigen lokalen Klimagipfel an. Weitere denkbare Schritte wären ein Klimabeirat mit politischer Stimme und eigenem Budget sowie ein Klimabüro als Koordinierungsstelle. Mehr als 20 Zuhörer erklärten ihre Bereitschaft, am Montag, 25. Februar, 18 Uhr, zunächst an einem Auftakttreffen teilzunehmen, das auf die Gründung einer Art Klima-AG zielt, um „gemeinsam in Bewegung zu kommen“.

+ Erschreckende Fakten trugen der Geologe Dr. Hannes Grobe und seine Frau Margret anschaulich und charmant vor.

„Die Gehalte an Treibhausgasen wie Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre sind bereits jetzt annähernd doppelt so hoch wie natürlicherweise in den letzten paar hunderttausend Jahren“, beschrieb Hannes Grobe den Einfluss des Menschen, nachdem der Geologe zusammen mit seiner Frau natürliche Klimafaktoren - vom Meteoriteneinschlag bis hin zur Kontinentalverschiebung - beleuchtet hatte. Seit der letzten Eiszeit sei es binnen 10.000 Jahren um vier Grad wärmer geworden. „Das ist, geologisch gesehen, sehr schnell und in diesem Tempo unüblich in der Erdgeschichte“, fuhr der Referent fort. Das eigentliche Problem am Klimawandel sei dessen Geschwindigkeit.

„Als ich zehn Jahre alt war“, so merkte Margret Grobe an, „hatten wir die Hälfte der heutigen Weltbevölkerung.“ 2016 sei errechnet worden, dass die Menschheit jährlich so viel Öl, Kohle und Erdgas verbrauche, wie die Erde in einer Million Jahre gebunden habe.

Das Problem des Wandels ist das Tempo

„Die fossilen Brennstoffe verursachen zum einen den Treibhauseffekt, und zum anderen werden die Meere saurer, weil das Kohlendioxid auch ins Wasser geht“, begründete die Referentin das gesetzte Zwei-Grad-Klimaziel. Die Erderwärmung nicht darüber hinaus ansteigen zu lassen, habe nicht zuletzt mit den „Kippelementen“ zu tun - etwa mit dem Verschwinden des Amazonas-Regenwaldes, der Ozeanzirkulation, dem Verlust des grönländischen Eises oder dem Auftauen des Permafrostbodens. „Die neuralgischen Punkte im Klimasystem unserer Erde passen sich nicht linear langsam an. Sie sind in einem bestimmten Bereich stabil. Aber irgendwann kippen sie im Zuge der Klimaveränderung um. Dieser Vorgang ist irreversibel, also nicht wieder rückgängig zu machen“, betonte Dr. Hannes Grobe.

Die Folge: Der Klimawandel beschleunigt sich noch. Beispiel Antarktis: Das Abschmelzen des kompletten Eises dort würde Berechnungen zufolge den Meeresspiegel des Südpolarmeeres „um 56 Meter“ ansteigen lassen. Ein zusätzliches Problem sei die weit in die Tiefe ragende Süßwassereiskante, die im Zusammenwirken mit der bereits erhöhten Meerestemperatur und -strömung den Abschmelzungsprozess zu beschleunigen droht. Ähnliches deutet sich mit Blick auf die Permafrostregionen an. „Die eigentlich gebundenen Treibhausgase, insbesondere Methan, werden mit dem Auftauen des Bodens freigesetzt und fördern die Erderwärmung zusätzlich“, verdeutlichte Margret Grobe.

Die Menschheit, so eine zentrale Aussage, habe die letzte Warmzeit schon hinter sich, schaffe es aber wohl durch die selbst verursachte Klimaveränderung, die nächste Eiszeit ausfallen zu lassen. Wie weit der Wandel bereits fortgeschritten ist, verdeutlichten die Referenten unter anderem mit einem erschreckenden Zeitraffer-Film vom Schwinden des Grönland-Eises. Den Zusammenhang zwischen zunehmenden Extremwetterphänomenen und instabil werdendem Jetstream streiften sie. Das Nordpolarmeer erwärme sich überproportional schnell. Das habe Folgen auch für Norddeutschland.

Runter auf zwei Tonnen pro Kopf - aber wie?

„Unterschiedliche Stellen auf der Erde erwärmen sich unterschiedlich schnell. Niedersachsen liegt schon bei 2,2 Grad, also über dem Zwei-Grad-Ziel“, so Hannes Grobe. Bis 2100 sagten die Klimamodelle für dieses Bundesland eine Erderwärmung um zwischen 2,5 und 3,3 Grad (im Winter) voraus. Ebenso eine Zunahme der Jahresniederschläge um sieben Prozent, einen 40-prozentigen Anstieg der Starkniederschläge bei 70-prozentiger Abnahme der Schneetage sowie eine 50-prozentige Steigerung der Wärmeperiodendauer.

„Beim Pro-Kopf-Ausstoß von Kohlendioxid liegen die Industrieländer mit zwölf Tonnen pro Jahr an der Spitze. Die Schwellenländer kommen auf fünf Tonnen, die Entwicklungsländer auf eine. Wir müssen insgesamt runter auf zwei Tonnen. Es gibt Menschen, die mal experimentell durchexerziert haben, was zu schaffen ist. Sie sind auf Biegen und Brechen nicht unter vier Tonnen gekommen“, erläuterte Hannes Grobe.

Den Ausstieg aus der deutschen Kohleverstromung bis 2038 nannte er „einen Schritt in die richtige Richtung“.