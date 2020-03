Klick für Klick gemeinsam

PC-Kurs von Schülern für Senioren stößt auf Anklang

+ PC, Tablet, Smartphone: Annegret Erbe hat viele Fragen an Leon und Veit (r.). Foto: Backhaus

Harpstedt – „Das ist eigentlich ein Selbstläufer“, findet Karin Theile, die den Wahlpflichtkurs Informatik an der Oberschule Harpstedt leitet, und blickt in den Raum: Dort sitzen am Montagmorgen 16 ihrer Zehntklässler sowie neun Senioren gemeinsam vor den Bildschirmen. Sie sind für den Kurs „Computer statt Schreibmaschine“ gekommen, den Theile bereits im vergangenen Jahr organisiert hat. Damals wie heute sei das Interesse groß gewesen, berichtet die Pädagogin.