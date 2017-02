Kleine Jecken in Hochstimmung: Zahlreiche Kinder feiern in Beckeln und Kirchseelte Fasching

Polonaise, Reise nach Jerusalem, Stopp-Tanz, illustres Zertreten von Luftballons auf dem Tanzboden – die Veranstalter von Kinderfaschingsfeiern setzten auf allseits beliebte „Klassiker“. In Beckeln tummelten sich am Sonntagnachmittag rund 40 Kinder und etliche Eltern auf Einladung der Dorf- und Soldatenkameradschaft (DSK) im Saal des Gasthauses Beneking. Ehe die Faschingssause dort ihren Anfang nahm, verlustierten sich die originell kostümierten kleinen Jecken auf Pedalos, Bobby-Cars und Hüpfbällen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Animateur Jörg Poggensee im Kirchseelter Dorfgemeinschaftshaus bereits die Stimmung unter den rund 60 kleinen Närrinnen und Narren auf den Siedepunkt getrieben. Ein Team um Ulrike Niehaus zeichnete hier für die Veranstaltung unter dem Dach des Vereins „Dorf und Natur“ verantwortlich. „Wir haben 180 Preise für unsere Tombola zusammenbekommen – von Stofftieren bis hin zu Spielzeugautos“, freute sie sich und schickte ein Dankeschön an etliche Geschäftsleute aus der Umgebung für das „tolle, großzügige Sponsoring“. Kinder, die ein wenig vom Faschingstrubel verschnaufen wollten, zogen sich in eine Bastelecke zurück, wo unter anderem schmucke Türschilder fürs Kinderzimmer entstanden. Zurück nach Beckeln: „Zum Schluss dürfen die Kleinen die Erwachsenen in Toilettenpapier einwickeln. Das ist immer der Clou“, erläuterte dort der zweite Vorsitzende der DSK, Ulrich Wolle, kurz bevor das Jeckenvolk das närrische Treiben einläutete. Bei der Polonaise zog neben den Kindern ein „pelziger“ Zeitgenosse in einem Bärenkostüm (links) viele Blicke auf sich. - Fotos: Bohlken