Die Ära „Hackfeld’s Dorfkrug“ endet

Von: Jürgen Bohlken

Ende des Jahres ist Schluss – und „Hackfeld’s Dorfkrug“ dann Geschichte: „Zum 31. Dezember wollen wir mit unserem Eigentumsbetrieb auch buchhalterisch und fiskalisch abschließen“, sagt Gastronom Dieter Winkler. © Bohlken

Klein Ippener – Die Gastronomen Gunda und Dieter Winkler legen sich fest: Mit Ablauf des Jahres 2022 ist das traditionsreiche Lokal „Hackfeld’s Dorfkrug“ in Klein Ippener zu ihrem tiefen Bedauern Geschichte. „Wir arbeiten jetzt noch die Veranstaltungen ab, die bei uns im Buch stehen. Zum 31. Dezember wollen wir mit unserem Eigentumsbetrieb dann auch buchhalterisch und fiskalisch abschließen“, äußerte sich Dieter Winkler auf Nachfrage unserer Zeitung.

Als Pachtbetrieb weiterhin bewirtschaften wird das Ehepaar das „Haus Adelheide“. Darauf verlagert sich nun die Bankettgastronomie einschließlich der Angebote für Kohlfahrer. Heißt: In „Hackfeld"s Dorfkrug“ wird es im kommenden Jahr keine Veranstaltungen mehr geben. „Was zuletzt an Buchungen hereingekommen ist, habe ich schon auf das ,Haus Adelheide’ umgeleitet“, erläutert Dieter Winkler.

An eine einträgliche Kohlfahrtsaison wie zu „Vor-Corona-Zeiten“ zu glauben, fällt ihm ohnehin ausgesprochen schwer. Die langen Phasen, in denen er als Folge von Lockdowns und Kontaktbeschränkungen kein Geld verdienen konnte, aber gleichwohl drückende Kosten stemmen musste, geben keinen Anlass zu Optimismus.

Von alten und neuen Widrigkeiten

Mit Inflation und dadurch bedingtem Kaufkraftverlust kommen nun neue Widrigkeiten hinzu. Winklers Kinder haben sich für berufliche Wege abseits der Gastronomie entschieden. Von daher fehlt eine langfristige Perspektive für „Hackfeld’s Dorfkrug“. An Personal fehlt es derzeit ohnehin – wie generell in der Gastronomie.

Kein Personal trotz beginnender Rezession

Winklers müssen sich eingestehen, dass es nur noch mit allergrößten Kraftanstrengungen gelingen kann, die Bewirtung für zeitgleiche Veranstaltungen in beiden Lokalen arbeitstechnisch hinzubekommen. Die „Gesetzmäßigkeit“, dass in Phasen beginnender Rezession sehr viele Arbeitssuchende auf zu wenige offene Stellen kommen, greift aktuell nicht. Ganz im Gegenteil: Die Chancen, einen Job zu finden, standen zuletzt selbst für Ungelernte so gut wie selten zuvor. Nichtsdestotrotz bleiben offene Stellen massenhaft unbesetzt.

Im ,Haus Adelheide‘ machen wir vielleicht noch vier oder fünf Jahre weiter. Dann haben wir unser Renteneintrittsalter erreicht.

Wie lange Winklers das „Haus Adelheide“ noch bewirtschaften werden, können sie gegenwärtig nicht mit letzter Gewissheit sagen. „Vielleicht vier oder fünf Jahre“, schätzt Dieter Winkler. „Dann haben wir unser Renteneintrittsalter erreicht.“ Der für das „Haus Adelheide“ geschlossene Zehn-Jahres-Vertrag sei längst erfüllt. Die Eheleute bewirtschaften das Lokal bereits seit 13 Jahren. Federführend kümmert sich derzeit Gunda Winkler um den Pachtbetrieb. „Der Eigentümer möchte, dass wir ihm erhalten bleiben. Das ist auch wirklich eine prima Zusammenarbeit“, urteilt Dieter Winkler.

Das perspektivische Aus für „Hackfeld’s Dorfkrug“ hatte er schon vor Monaten angekündigt und damals die Gründe in aller Ausführlichkeit geschildert. Nur gab es seinerzeit eben noch keinen fixen „Stichtag“.

Im „Haus Adelheide“ tut sich derweil baulich wieder etwas: Die alte Kegelbahn aus dem Jahr 1967 fliegt raus. Sie macht Platz für eine moderne Bowlingbahn.