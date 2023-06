Vom Einstieg in ein neues Leben als „Landstreicherin“

Von: Jürgen Bohlken

Die Gewitternacht und den darauffolgenden sonnigen Morgen haben „die vier Landstreicher“ bei Viola und Markus Ehlers am Grenzweg in Klein Henstedt verbracht: Mit einem nagelneuen Bauwagen ziehen Wencke Bellmann, die beiden Kaltblüter und ihre Hündin durch die Lande. © Bohlken

Klein Henstedt/Varel – Aussteigerin? Das klingt in den Ohren von Wencke Bellmann negativ besetzt. Die 39-Jährige versteht sich eher als „Einsteigerin in ein neues Leben“. Mit den Rheinisch-Deutschen Kaltblütern Ella und Lümmel, ihrer Hündin Luna und einer „bewohnbaren Kutsche“ zieht sie schon seit einem Monat durch die Lande.

Auf Facebook waren Viola und Markus Ehlers auf „die vier Landstreicher“ aufmerksam geworden und verschafften ihnen einen Übernachtungsplatz auf ihrem Grundstück in Klein Henstedt. „Das ist hier mit der vorhandenen Weide ja der reinste Luxus“, freut sich Wencke Bellmann. Ihren Elektrozaun zum Einfrieden einer provisorischen Pferde-Parzelle kann sie getrost im Bauwagen lassen.

Mensch und Tier überstehen die heftige Gewitternacht schadlos. Am Morgen darauf lacht den „Landstreichern“ schon wieder die Sommersonne ins Gesicht. Aktuell sind sie sogar zu fünft, weil die „Einsteigerin“ gerade die Gesellschaft ihres Freundes genießt, der momentan Urlaub hat.

In ihrem neuen Nomadendasein mit leichtem Gepäck sieht sie „kein Reise-, sondern ein Lebenskonzept“. Ihr Haus in Varel hat sie verkauft. Daher kann sie nun eine Weile von Rücklagen zehren. In ihrem Beruf fühlte sich die Lehrerin für Haupt-, Real- und Gesamtschulen, die in Schortens und Zetel unterrichtete, zuletzt nicht mehr wohl. „Ich war mit der Situation sehr unzufrieden“, verschweigt die heute 39-Jährige nicht. Sie ließ sich besoldungsfrei beurlauben. „Das ist für maximal sechs Jahre möglich. Zwei davon sind schon um, zwei weitere genehmigt“, verrät die Pferdenärrin, die früher als Turnierreiterin in der Vielseitigkeit für den RV Höven so manche Schleife einheimste.

Mit dem Bauwagen und Pferden zum Supermarkt

Wenn sie mit dem Bauwagen, gezogen von den beiden Kaltblütern, auf einen Supermarktparkplatz fährt, um einzukaufen, mutiert sie automatisch zum Hingucker und wird natürlich angesprochen. Die Kontakte aus der Situation heraus empfindet die alles andere als kontaktscheue „Landstreicherin“ oftmals als erfrischend.

Als Abnutzungsschutz stülpt Wencke Bellmann den Pferden Hufschuhe über, wenn’s auf die Straße geht. © boh

In dem vor fünf Wochen erworbenen Bauwagen, der nach ihren Vorstellungen gefertigt worden ist, findet sie alles vor, was sie für ein Leben ohne Ballast braucht: Zwei-Platten-Gasherd, gasbetriebener Boiler, daher auch fließend warmes Wasser, Spüle, Kühlschrank, 4-kW-Ofen, Trocken-Trenntoilette, viel Stauraum sowie Schlafplatz für sich und bei Bedarf zusätzlich für ihren Freund. Geduscht wird „outdoor“.

„Auch dank Solarenergie bin ich fast energieautark“, erzählt die frischgebackene Bauwagen-Besitzerin. Wohin es „die vier Landstreicher“ zieht, hängt häufig von den via Facebook angebotenen Übernachtungsplätzen ab.

Die Krebserkrankung ihrer Mutter vor etlichen Jahren hatte Wencke Bellmann bewusst gemacht: „Das Leben kann verdammt schnell zu Ende sein.“ Diese Erkenntnis trug mit zu ihrem Entschluss bei, in „einer bewohnbaren Kutsche“ zu neuen Ufern aufzubrechen.

Nun wollte ich beides verbinden: das Reisen, wie ich es mochte, und die Pferde. Zunächst dachte ich daran, mich wanderreitend auf den Weg zu machen. Ich befürchtete aber, da könne möglicherweise meine immerhin schon elf Jahre alte Hündin Luna nicht mehr so ganz mithalten.

Vor allem aber hätten „Reiseerlebnisse mit verschiedenen Campingmobilen quer durch Europa“ eine Rolle gespielt. „Ich habe gemerkt, dass ich diese Art zu leben als sehr schön, gesund und abenteuerlich empfinde. Als ich vor zwei Jahren in Spanien überwinterte und wieder anfing, mit spanischen Hengsten zu arbeiten, merkte ich, wie sehr mir Pferde fehlten. Damit hatte ich lange Zeit in meinem Leben nichts mehr zu tun gehabt. Nun wollte ich beides verbinden: das Reisen, wie ich es mochte, und die Pferde. Zunächst dachte ich daran, mich wanderreitend auf den Weg zu machen. Ich befürchtete aber, da könne möglicherweise meine immerhin schon elf Jahre alte Hündin Luna nicht mehr so ganz mithalten. Außerdem war mir während einer Wanderurlaubsreise durch Mecklenburg-Vorpommern klar geworden, dass ständiger Zeltaufbau und -abbau sowie ewig klamme Klamotten nicht mein Ding sind“, plaudert die Varelerin munter drauflos.

In Salzwedel vor vier Wochen gestartet

Sie brauche einfach ein festes Dach über dem Kopf. Von daher lag es nahe, sich einen Bauwagen anzuschaffen. „Der ist mir vor fünf Wochen geliefert worden. Das Fahrgestell kam von einem Augsburger Kutschenhersteller. Den Aufbau hat ein Holzhandwerker aus dem Odenwald gemacht“, verrät die 39-Jährige.

Die beiden Kaltblüter, die zusammen etwa anderthalb Tonnen auf die Waage bringen, ergänzen sich nach ihren Worten gut: „Lümmel ist schon etwas älter. Er bringt Ruhe und Sicherheit in das Geschehen. Ella, deutlich jünger, hat noch ein bisschen mehr Elan. Sie steuert sozusagen das Tempo bei.“

Im April 2022 machte Wencke Bellmann in der Lüneburger Heide ihren Kutschenführerschein. Kutschenpraktika in Baden-Württemberg und in der Altmark, aus der ihr Freund stammt, folgten.

Gestartet sind „die vier Landstreicher“ vor vier Wochen in Salzwedel. Zehn bis maximal 20 Kilometer am Tag legt die „bewohnbare Kutsche“ für gewöhnlich zurück. „Ich kriege Hinweise auf Übernachtungsmöglichkeiten oder gleich direkt Einladungen von Menschen. Es passiert aber auch, dass ich spontan an einem Ort bleibe, wo ein ungenutzter Randstreifen oder eine ungenutzte Brachfläche ist. Ich bemühe mich in solchen Fällen grundsätzlich um das Einverständnis der Eigentümer. Häufig sind das Landwirte“, weiß Bellmann.

Ich vermisse wirklich gar nichts, nicht einmal mein einst so heiß geliebtes Haus.

Wie lange sie an ihrem neuen Leben mit leichtem Gepäck festhalten wolle? „Solange es mir Spaß macht“, lautet die Antwort auf diese Frage. Daraus spricht hörbar Selbstbewusstsein.

Im Winter will die Varelerin das Reisen allerdings unterbrechen. Dann werde sie sich „einen Bauernhof suchen, auf dem ich mich einquartieren und auch arbeiten kann“. Für die auf eigenen Wunsch beurlaubte Lehrerin halten sich die erlaubten Verdienstmöglichkeiten in Grenzen. Mini-Jobs aber seien drin. Auch Online-Arbeit käme in Betracht, „wenn ich mich in meinen neuen Lebensstil ein bisschen eingegroovt habe“.

Das Loslassen fiel leichter als befürchtet

Beamten wird oft Sicherheitsdenken nachgesagt. „Das trifft auf mich zu“, gesteht Wencke Bellmann und ergänzt: „Ich habe mich ganz lange an den Beamtenstatus geklammert. Und das bleibt auch vorerst mein Plan B, mein Back-up. Vor allem aber habe ich wirklich an meinem Haus gehangen.“

Das Loslassen fiel der 39-Jährigen dann sehr viel leichter als befürchtet. Ihr gehe es momentan rundum gut: „Ich vermisse wirklich gar nichts, nicht einmal mein einst so heiß geliebtes Haus.“