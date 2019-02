380-kV-Leitung: Schutzgemeinschaft bringt Waldvernichtung auf die Palme

Klein Henstedt - Empört über die Vernichtung von Waldbestand im Zuge des 380-kV-Leitungsbaus Ganderkesee–St. Hülfe, die auch durch die Klein Henstedter Heide verläuft, zeigt sich die um diesen Lebensraum seit vielen Jahren kämpfende Schutzgemeinschaft. Geradezu zur Weißglut bringen den eingetragenen Verein die vorgesehene „Abholzung alter Buchen in Cassens Tannen“ sowie der Umstand, dass erst im Zuge der letzten Planungsänderung „eine Entscheidung vorgelegt“ worden sei, „die zweifellos die schlechteste Lösung ist“; zuvor habe die Trassenführung eine weitestgehende Waldschonung zum Ziel gehabt.

Die aktuelle Sachlage beschreibt die Schutzgemeinschaft Klein Henstedter Heide so: „Für die 60 Meter breite Schneise und den Bau eines Masten der geplanten 380 kV-Leitung muss so viel Wald gefällt werden wie sonst kaum an der gesamten Trasse. Unsere Einwände wurden mit dem Argument abgelehnt, dass die neue Trassenführung die Natur am meisten schone. Das zeugt von bemerkenswerter Unkenntnis und wirft auch die Frage auf, warum Landkreis und Träger öffentlicher Belange zustimmen konnten. In Wahrheit kommt die Leitung dem Naturdenkmal in Cassens Tannen bedrohlich nahe, und besonders tragisch ist, dass die schönen und schützenswerten Buchen am Waldrand geopfert werden müssen. Es gibt fast keine Buchen mehr in unserer Landschaft. Diese Bäume sind hier für die reiche Vogelwelt unverzichtbar.“

Als Hohn empfindet es die Schutzgemeinschaft nach eigenem Bekunden, dass Netzbetreiber TenneT „selbstlobend gesetzlich verordnete Ausgleichsmaßnahmen vornimmt, aber nicht ortsnah, sondern weit weg - am anderen Ende der Samtgemeinde Harpstedt“. eb/boh

