Klassentreffen in Harpstedt fast 75 Jahre nach der Einschulung

Teilen

Mit einem Kremserwagen gingen die ehemaligen „Pennäler“ auf Tour. © Rottmann

Harpstedt – Fast 75 Jahre nach der Einschulung haben sich am Sonnabend einstige „Pennäler“ auf dem Harpstedter Marktplatz getroffen, die 1957 aus der Volksschule Harpstedt entlassen worden waren. Die Organisatoren Heinz Wittgräfe, Udo Straube und Marianne Bremer hatten die „Ehemaligen“ der Geburtsjahrgänge 1942/1943 dazu eingeladen. Eingeschult worden waren am 1.

April 1949 über 70 Kinder. Die Klassenstärken bewegten sich bei 35 bis 40 Mädchen und Jungen. Im ersten Schuljahr fand der Unterricht in einer Baracke statt – auf Holzbänken, mit Esstopf und Plumpsklo. Ein Jahr später folgte der Umzug in die damals neue Schule, die Rektor Robert Grimsehl leitete.

Im ersten Halbjahr unterrichtete Junglehrerin „Fräulein Gravenkamp“; im zweiten übernahm Lehrer Kurt Meinel zusätzlich den Sportunterricht. „Der damalige Sportplatz befand sich am Amtsacker in der Nähe des heutigen Waldkindergartens. Unsere Badeanstalt war die Delme“, berichtete Bremer. Nach dem ersten Klassentreffen von 1960 folgten bis dato neun weitere in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen; anlässlich des zehntens ging es nun mit knapp 20 Teilnehmern im Kremserwagen durch Harpstedt, unter anderem zu Sportplatz und Grundschule – Kaffeepause inbegriffen. Auch nach dem Abendessen im „Charisma“ gab es hinreichend Gelegenheit zum Klönen und Schwelgen in Erinnerungen.

Wirklich lange Anreisewege musste keiner der Beteiligten in Kauf nehmen.

aro