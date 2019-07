Klassenfahrt endet in Tränen

AUS DEM GERICHT Quad-Fahrer müssen sich wegen Nötigung verantworten

Wildeshausen/Prinzhöfte - Von Ove Bornholt. Es war ein warmer Tag im September vergangenen Jahres, als eine Klassenfahrt in der Gemeinde Prinzhöfte in Tränen endete. Drei Grundschulklassen hatten sich im Schullandheim „Große Höhe“ eingemietet. Die Kinder spielten auf einer Sandfläche, als unvermittelt zwei Quad-Fahrer aus einem schmalen Weg auftauchten. Was dann passierte, war am Montag Gegenstand einer Verhandlung vor dem Wildeshauser Amtsgericht, die mit Geldauflagen für die zwei Männer endete, die sich wegen Nötigung zu verantworten hatten.