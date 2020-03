Klare Anweisungen im Job – Sorge um die Tochter im Ausland

Leserbefragung: Wie sehr beeinträchtigt die Coronakrise Ihr eigenes Leben? / Schicken Sie uns eine E-Mail!

+ Klaus Budzin

Harpstedt – Wie sehr beeinträchtigt die Coronakrise das Leben von Menschen in der Samtgemeinde Harpstedt? Um Stimmen zu dieser Frage bemüht sich unsere Zeitung. Auf eine Bitte via Facebook, sich daran zu beteiligen, hat es bereits Rückmeldungen gegeben. Weitere sind erwünscht – via E-Mail an redaktion.wildeshausen@kreiszeitung.de. Ein Porträtfoto dürfen Sie, liebe Leserinnen und Leser, sehr gern als JPEG-Anhang mitschicken.