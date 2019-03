Klangreise durch vieler Herren Länder

Die Bremer Orchestergemeinschaft gastiert am kommendenSonntag in der Christuskirche.

Harpstedt – Eine durch Indien, Andalusien, die russische Steppe, Rumänien oder auch Argentinien führende Klang-reise verspricht die am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Harpstedter Christuskirche gastierende Bremer Orchestergemeinschaft dem Auditorium.

Zu Gehör bringt sie Louis Spohrs „Ouvertüre zu Jessonda“, einen Extrakt aus George Bizets „Carmen“, Alexander Borodins „Eine Steppenskizze aus Mittelasien“, Béla Bartóks „Rumänische Volkstänze“ und Tomaso Albinonis Oboenkonzert. Außerdem kommt das Publikum in den Genuss der Erstaufführung eines frisch komponierten Konzertes des deutsch-argentinischen Dirigenten Juan María Solare, der durch Tango-Konzerte bereits Bekanntheit im Harpstedter Raum erlangt hat.

Hinter der Bremer Orchestergemeinschaft verbirgt sich eine gemischte, musikliebende Gruppe mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Berufen und Altersklassen. Neben musikalischen Laien wirken auch Profis in dem Ensemble mit. Eintritt wird für das Konzert in der Christuskirche (Einlass ab 16.30 Uhr) nicht erhoben, am Ausgang aber um eine Kollekte gebeten.