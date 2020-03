Kita-Anbau soll 2,3 Millionen Euro kosten

Der bereits im November 2018 beschlossene Ausbau der Kita „Zwergnase“ im Flecken Harpstedt rückt näher: Ein Entwurf für die Erweiterung soll nun dessen Bau- und Wegeausschuss vorgestellt werden. Die geschätzten Kosten dafür sind allerdings deutlich höher als ursprünglich gedacht.

Harpstedt – Dass es eng ist mit den Betreuungsplätzen in der Samtgemeinde Harpstedt, ist nichts Neues: Bereits im November 2018 hatte deren Schul- und Sozialausschuss empfohlen, die Kindertagesstätte „Zwergnase“ im Flecken Harpstedt um zwei Gruppenräume und einen Bewegungsraum zu erweitern. Vor wenigen Monaten hatte er angesichts der Entwicklung des Bedarfs entschieden, zusätzlich einen dritten Gruppenraum einzuplanen. Nun soll das Vorhaben konkret werden: Während der Sitzung des Bau- und Wegeausschusses des Fleckens am Montag, 9. März, ab 19 Uhr im Hotel „Zur Wasserburg“ wird das zuständige Ingenieurbüro Glüsenkamp aus Syke einen Vorentwurf vorstellen.

Die geschätzten Kosten dafür liegen laut Vorlage bei 2,3 Millionen Euro. Während der ersten Beratungen vor mehr als einem Jahr – damals ging es noch um einen Raum weniger – hatte die Samtgemeinde mit 1,2 Millionen Euro gerechnet. Der geplante Bau soll laut Angaben der Verwaltung zum Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 im August 2021 fertig sein. Anfang des Jahres hatte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse eine etwaige spätere Inbetriebnahme wegen diverser Unwägbarkeiten nicht ausgeschlossen.

Die Pläne des Ingenieurbüros sehen vor, das derzeit knapp 40 Meter lange Gebäude in Richtung Westen um weitere gut 40 Meter zu erweitern. Insgesamt soll die Grundfläche der Kita von derzeit rund 430 Quadratmeter auf knapp 910 Quadratmeter wachsen. Künftig sollen in der Einrichtung zwei Kindergarten- und drei Krippengruppen Platz finden. Dazu werden auch die bestehenden Räume umgebaut.

Vorgesehen ist laut Planzeichnung, dass in dem bereits vorhandenen Gebäudeteil die älteren Mädchen und Jungen Platz finden, die Jüngeren sollen in den Anbau ziehen. Dort sollen in Zukunft auch die Küche und das Leitungsbüro angesiedelt sein. Eine weitere Neuerung: Der Hauptzugang soll ebenfalls in das Erweiterungsgebäude verlagert werden, liegt aber weiterhin an der Straße „Am Kleinen Wege“.

Zuschüsse von Land und Landkreis erwartet

Die Samtgemeinde bitte den Fleckenausschuss, auf Grundlage dieses Vorentwurfs eine Baugenehmigung zu erwirken und eine Ausschreibung zu machen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Hintergrund dieses Antrags ist der Beschluss, dass der Flecken die Kosten für die Erweiterung übernimmt und den Anbau nach Fertigstellung für 25 Jahre an die übergeordnete Kommune vermietet. So soll eine Erleichterung der angespannten Betreuungssituation in der gesamten Gemeinde erzielt werden. Derzeit fehlen laut einer Mitteilung der Verwaltung 33 Kindergartenplätze, 25 davon im Flecken.

Für die Finanzierung der Erweiterung erwartet sie einen Landeszuschuss in Höhe von 360 000 Euro sowie 170 500 Euro vom Landkreis Oldenburg. Derzeit sind im Flecken-Haushalt 450 000 Euro für das Jahr 2021 als investiver Zuschuss für die Kita eingeplant. Der Ausschuss soll in der kommenden Woche über die Beschlussempfehlung diskutieren, 2,3 Millionen Euro für die Einrichtung dreier Gruppenräume in den Etat einzustellen. Anschließend sollen der Verwaltungs- und der Gemeinderat darüber entscheiden.