Kirchturmbesteigung verheißt eine tolle Aussicht auf den Harpstedter Weihnachtsmarkt

Harpstedt - Mit Aktionen klinkt sich die evangelische Gemeinde Harpstedt am Wochenende, 8. und 9. Dezember, in den Harpstedter Weihnachtsmarkt ein. An beiden Tagen ist die integrative Gruppe „Die Kernigen“ mit einem Stand auf dem Marktplatz vertreten. Dort können Besucher auch Pralinen kaufen; der Erlös fließt an den Freundes- und Förderverein der Christuskirche. Die Adventskaffeestube im „Alten Pfarrhaus“ (II. Kirchstraße) öffnet indes nur am Sonntag von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Einnahmen aus dem Torten- und Kuchenverkauf kommt dem Hospiz in Falkenburg zugute. Auch in der Kaffeestube sind Pralinen zugunsten des Fördervereins erhältlich. Zusätzlich bringt der Posaunenchor der Christusgemeinde am Sonntag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Marktplatz weihnachtliche Lieder zu Gehör. In der Christuskirche erklingt derweil von 16 Uhr bis 16.30 Uhr sowie von 17.30 Uhr bis 18 Uhr in den Advent passende Flöten- und Harfenmusik. Last but not least können Interessierte am Sonntag den Christuskirchturm zwischen 15 und 17 Uhr besteigen, den die Baugruppe dann geöffnet hält. Von dort entstand auch dieses höchst stimmungsvolle Weihnachtsmarktbild. - Foto: Martin Saathoff