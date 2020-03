Kirchseeltes Wege sollen besser werden

Kirchseelte – Es gibt wohl viele Gründe, warum Straßen in der Gemeinde Kirchseelte und anderswo mit der Zeit in einen schlechten Zustand geraten. Tiefe Schlaglöcher, die die Stoßdämpfer eines jeden Autos auf die Probe stellen, sind für Anwohner und Passanten gleichermaßen ein Ärgernis. In solchen Fällen gilt es, Abhilfe zu schaffen.

So begaben sich Gemeindebürgermeister Klaus Stark sowie die Ratsmitglieder Birgit Zypress, Bernd Meyer (beide CDU) und Reinhard Wixforth (SPD) am Sonnabend auf den Weg zu den Straßen, die in der Dringlichkeit ganz oben auf der Liste stehen. Sie wollten sich vor Ort selbst einen Bild von den gemeldeten Schäden machen. Mit dabei war auch Petra Brinkmann aus dem Gemeindebüro, die während der rund einstündigen Wegebegehung Protokoll führte.

Mit dem Kirchseelter Elektro-Kleinbus ging es vom Treffpunkt am Dorfgemeinschaftshaus zunächst zur Verlängerung des Großen Heerwegs im Wochenendgebiet „Siek“. Die rund 400 Meter lange, unbefestigte Teilstrecke gleicht mit ihren zahllosen, wassergefüllten Vertiefungen einer kleinen Seenlandschaft. In den Pfützen auf der Straße sammelt sich viel Wasser, weil die benachbarte Wiese eine leichte Schräge aufweist. „Das Hauptproblem ist, dass das Wasser an der Oberfläche stehen bleibt“, meinte Stark. „Dort scheint eine Lehmschicht zu bestehen“, vermutete der Bürgermeister. „Wir müssen sehen, wo das Wasser hin kann. Das werden wir mit der Samtgemeinde aufnehmen. Und dann gilt es, mit dem Wegezweckverband in Syke zu klären, wie wir den Weg am besten herrichten.“ Die Straße sei vor ein paar Jahren schon einmal repariert worden, so Stark: „Es muss jetzt grundsätzlich etwas gemacht werden.“ Ratsmitglied Meyer schlug in diesem Zusammenhang vor, einen Seitenstreifen speziell für berittene Pferde einzuplanen. „Der Weg ist breit genug“, argumentierte er.

Zu feuchter Boden verhindert Arbeiten

An der Straße „Dornbusch“ hatten schwere Baufahrzeuge den Seitenraum der schmalen Pflasterung aufgewühlt, dort sind Reifenspuren zu sehen. „Die Straße ist dadurch in einen bejammernswerten Zustand gekommen“, beurteilte der Bürgermeister die Lage am Rande des Wohngebiets. „Vielleicht reicht es, wenn man da mit dem Gräter drüber geht, das aufschottert und die Seitenräume wieder herstellt.“ Derzeit sei das jedoch nicht sinnvoll, weil der Boden noch zu feucht sei. „Aber es muss eben gemacht werden.“

Einig waren sich die Ratsleute auch darin, dass der einspurige „Moorweg“, der ebenfalls Schlaglöcher entlang der Fahrrinnen aufweist, ein bekanntes Ärgernis darstellt. „So lange ich den Moorweg kenne, ist der einfach nur schlecht“, befand Ratsmitglied Wixforth. Früher sei diese schmale, schnurgerade Zuwegung häufig mit Bauschutt ausgebessert worden, was aber nicht zu einer dauerhaften Lösung geführt habe. „Die landwirtschaftlichen Geräte sind ja auch immer schwerer geworden“, mutmaßte er über die Ursache des Zustands. Meyer schlug vor, die Löcher mit einer neuen Schotterdecklage verfüllen zu lassen. „Dann läuft auch das Wasser wieder runter“, war er sich sicher.

Die Erkenntnisse zu den einzelnen Problemen an den Straßen und Wegen sollen nun dazu beitragen, dass eine beschlussfähige Vorlage für den Rat der Gemeinde erstellt und verabschiedet werden kann. Anschließend solle mit den Maßnahmen begonnen werden, hofft Bürgermeister Stark.